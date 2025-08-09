



How did Hamas win the war against Israel? | The Jerusalem Post Hamas tries to shape our language, not our laws. Or our vies, but not our votes. DEMONSTRATORS CALL for an end to the war in Gaza and the return of the hostages, in Rosh Pina, last month. ‘End the war’ is not a plan; it is an aspiration. Demand conditions, not vibes, says the writer. ( photo credit : AYAL MARGOLIN/FLASH90 ) By IRWIN J. MANSDORF RECOMMENDED STORIES Israel’s defense industry eyes new partners for next-gen fighter jet by 2028 Leonardo DiCaprio to open hotel in Israel NYT quietly alters Gaza starvation story to include key details of child’s medical condition California governor candidate calls Auschwitz ‘solution for homelessness,’ sparks critisism

self.__next_f.push([1,”0:[“$”,”$L8″,null,{“buildId”:”fzdyCi_8PRDvB1aPQ2LF9″,”assetPrefix”:””,”urlParts”:[“”,”opinion”,”article-863612″],”initialTree”:[“”,{“children”:[“(routes-without-sub-menu)”,{“children”:[“articles”,{“children”:[“article”,{“children”:[[“articleId”,”863612″,”d”],{“children”:[“__PAGE__”,{}]}]}]}]}]},”$undefined”,”$undefined”,true],”initialSeedData”:[“”,{“children”:[“(routes-without-sub-menu)”,{“children”:[“articles”,{“children”:[“article”,{“children”:[[“articleId”,”863612″,”d”],{“children”:[“__PAGE__”,{},[[“$L9″,”$La”,null],null],null]},[null,[“$”,”$Lb”,null,{“parallelRouterKey”:”children”,”segmentPath”:[“children”,”(routes-without-sub-menu)”,”children”,”articles”,”children”,”article”,”children”,”$c”,”children”],”error”:”$undefined”,”errorStyles”:”$undefined”,”errorScripts”:”$undefined”,”template”:[“$”,”$Ld”,null,{}],”templateStyles”:”$undefined”,”templateScripts”:”$undefined”,”notFound”:”$undefined”,”notFoundStyles”:”$undefined”}]],null]},[null,[“$”,”$Lb”,null,{“parallelRouterKey”:”children”,”segmentPath”:[“children”,”(routes-without-sub-menu)”,”children”,”articles”,”children”,”article”,”children”],”error”:”$undefined”,”errorStyles”:”$undefined”,”errorScripts”:”$undefined”,”template”:[“$”,”$Ld”,null,{}],”templateStyles”:”$undefined”,”templateScripts”:”$undefined”,”notFound”:”$undefined”,”notFoundStyles”:”$undefined”}]],null]},[null,[“$”,”$Lb”,null,{“parallelRouterKey”:”children”,”segmentPath”:[“children”,”(routes-without-sub-menu)”,”children”,”articles”,”children”],”error”:”$undefined”,”errorStyles”:”$undefined”,”errorScripts”:”$undefined”,”template”:[“$”,”$Ld”,null,{}],”templateStyles”:”$undefined”,”templateScripts”:”$undefined”,”notFound”:”$undefined”,”notFoundStyles”:”$undefined”}]],null]},[[null,[[“$”,”$Le”,null,{“isAllowMobileBanner”:true}],[“$”,”main”,null,{“className”:”main-layout”,”children”:[“$”,”section”,null,{“className”:”main-page”,”children”:[“$”,”$Lb”,null,{“parallelRouterKey”:”children”,”segmentPath”:[“children”,”(routes-without-sub-menu)”,”children”],”error”:”$undefined”,”errorStyles”:”$undefined”,”errorScripts”:”$undefined”,”template”:[“$”,”$Ld”,null,{}],”templateStyles”:”$undefined”,”templateScripts”:”$undefined”,”notFound”:”$undefined”,”notFoundStyles”:”$undefined”}]}]}],[“$”,”footer”,null,{“className”:”footer-layout”,”children”:[[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-top”,”children”:[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-top-container”,”children”:[[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-top-container-image-wrapper”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”240″,”height”:”32″,”className”:”footer-top-container-image-wrapper-image”,”alt”:”The Jerusalem Post – Israel News”,”title”:”The Jerusalem Post – Israel News”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/245904″}]}],[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper”,”children”:[[“$”,”section”,”jpost x”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://x.com/Jerusalem_Post”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost x”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”twitter”,”alt”:”Twitter”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-twitter-32X32.svg”}]}]}],[“$”,”section”,”jpost facebook”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.facebook.com/TheJerusalemPost”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost facebook”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”facebook”,”alt”:”Facebook”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-facebook-32X32.svg”}]}]}],[“$”,”section”,”jpost youtube”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.youtube.com/channel/UCLLLdCANnMAdMyrXdYbSlxg”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost youtube”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”youtube”,”alt”:”Youtube”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-youtube-32X32.svg”}]}]}],[“$”,”section”,”jpost telegram”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://t.me/The_Jerusalem_Post”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost telegram”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”telegram”,”alt”:”Telegram”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-telegram-32X32.svg”}]}]}],[“$”,”section”,”jpost instagram”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.instagram.com/thejerusalem_post/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost instagram”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”instagram”,”alt”:”Instagram”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-instagram-32X32.svg”}]}]}],[“$”,”section”,”jpost linkedin”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.linkedin.com/company/jerusalem-post/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost linkedin”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”linkedin”,”alt”:”Linkedin”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-linkedin-32X32.svg”}]}]}]]}]]}]}],[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-sections-contaner”,”children”:[[“$”,”nav”,”Information”,{“className”:”footer-column-wrap”,”aria-label”:”Information”,”children”:[[“$”,”h4″,null,{“className”:”footer-column-title”,”children”:”Information”}],[“$”,”ul”,null,{“className”:”footer-column-links”,”style”:{“listStyle”:”none”,”padding”:0,”margin”:0},”children”:[[“$”,”li”,”/landedpages/aboutus.aspx”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/landedpages/aboutus.aspx”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”About Us”,”children”:”About Us”}]}],[“$”,”li”,”/contactus”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/contactus”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Contact us”,”children”:”Contact us”}]}],[“$”,”li”,”/landedpages/termsofservice.aspx”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/landedpages/termsofservice.aspx”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Terms Of Service”,”children”:”Terms Of Service”}]}],[“$”,”li”,”/landedpages/privacypolicy.aspx”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/landedpages/privacypolicy.aspx”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Privacy Policy”,”children”:”Privacy Policy”}]}],[“$”,”li”,”https://landingpage.jpost.com/landedpages/contract.pdf”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://landingpage.jpost.com/landedpages/contract.pdf”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Subscriber Agreement”,”children”:”Subscriber Agreement”}]}],[“$”,”li”,”/jpost-jobs”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/jpost-jobs”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”JPost Jobs”,”children”:”JPost Jobs”}]}],[“$”,”li”,”/customer-service/cancel-subscription”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/customer-service/cancel-subscription”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Cancel Subscription”,”children”:”Cancel Subscription”}]}],[“$”,”li”,”/sitemap”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/sitemap”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Sitemap”,”children”:”Sitemap”}]}],[“$”,”li”,”/Advertise-in-hebrew”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/Advertise-in-hebrew”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”פרסום בג’רוזלם פוסט”,”children”:”פרסום בג’רוזלם פוסט”}]}],[“$”,”li”,”https://store.jpost.com/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://store.jpost.com/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”JP Store”,”children”:”JP Store”}]}],[“$”,”li”,”/customer-service”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/customer-service”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Customer Service”,”children”:”Customer Service”}]}],[“$”,”li”,”/Advertise”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/Advertise”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Advertise with Us”,”children”:”Advertise with Us”}]}]]}]]}],[“$”,”nav”,”The Jerusalem Post Group”,{“className”:”footer-column-wrap”,”aria-label”:”The Jerusalem Post Group”,”children”:[[“$”,”h4″,null,{“className”:”footer-column-title”,”children”:”The Jerusalem Post Group”}],[“$”,”ul”,null,{“className”:”footer-column-links”,”style”:{“listStyle”:”none”,”padding”:0,”margin”:0},”children”:[[“$”,”li”,”/international”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/international”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”World News”,”children”:”World News”}]}],[“$”,”li”,”/middle-east/iran-news”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/middle-east/iran-news”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Iran News”,”children”:”Iran News”}]}],[“$”,”li”,”/mdaheroes”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/mdaheroes”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”MDA Heroes”,”children”:”MDA Heroes”}]}],[“$”,”li”,”/jerusalem-report”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/jerusalem-report”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”The Jerusalem Report”,”children”:”The Jerusalem Report”}]}],[“$”,”li”,”http://www.jpostlite.co.il/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”http://www.jpostlite.co.il/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”Jerusalem Post Lite”,”children”:”Jerusalem Post Lite”}]}],[“$”,”li”,”https://realestate.jpost.com/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://realestate.jpost.com/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”Real Estate Listings”,”children”:”Real Estate Listings”}]}],[“$”,”li”,”/business-and-innovation/precious-metals”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/business-and-innovation/precious-metals”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Precious Metals”,”children”:”Precious Metals”}]}],[“$”,”li”,”/astrology”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/astrology”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Astrology”,”children”:”Astrology”}]}],[“$”,”li”,”/consumerism”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/consumerism”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Consumerism”,”children”:”Consumerism”}]}],[“$”,”li”,”/tags/ono-conversation-corner”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/tags/ono-conversation-corner”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Ono Conversation Corner”,”children”:”Ono Conversation Corner”}]}]]}]]}],[“$”,”nav”,”Tools and services”,{“className”:”footer-column-wrap”,”aria-label”:”Tools and services”,”children”:[[“$”,”h4″,null,{“className”:”footer-column-title”,”children”:”Tools and services”}],[“$”,”ul”,null,{“className”:”footer-column-links”,”style”:{“listStyle”:”none”,”padding”:0,”margin”:0},”children”:[[“$”,”li”,”https://payments.jpost.com/paywall/paywallpersonaldetails”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://payments.jpost.com/paywall/paywallpersonaldetails”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”JPost Premium”,”children”:”JPost Premium”}]}],[“$”,”li”,”/subscribe-daily-email”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/subscribe-daily-email”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”JPost Newsletter”,”children”:”JPost Newsletter”}]}],[“$”,”li”,”https://www.ivritalk.com/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.ivritalk.com/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Ivrit Talk”,”children”:”Ivrit Talk”}]}],[“$”,”li”,”/rss”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/rss”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”RSS feed”,”children”:”RSS feed”}]}],[“$”,”li”,”/articlearchive/listarticlearchive.aspx”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/articlearchive/listarticlearchive.aspx”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”JPost.com Archive”,”children”:”JPost.com Archive”}]}],[“$”,”li”,”/magazineprint/digitallibrary.aspx”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/magazineprint/digitallibrary.aspx”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Digital Library”,”children”:”Digital Library”}]}],[“$”,”li”,”https://www.maariv.co.il/jewishism/Lists-of-holidays”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.maariv.co.il/jewishism/Lists-of-holidays”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”לוח חגים ומועדים 2024″,”children”:”לוח חגים ומועדים 2024″}]}],[“$”,”li”,”/judaism/lists-of-holidays/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/judaism/lists-of-holidays/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Lists of Jewish holidays”,”children”:”Lists of Jewish holidays”}]}],[“$”,”li”,”https://www.maariv.co.il/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.maariv.co.il/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”חדשות מעריב”,”children”:”חדשות מעריב”}]}],[“$”,”li”,”https://www.maariv.co.il/jewishism/shabat-times”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.maariv.co.il/jewishism/shabat-times”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”זמני כניסת שבת”,”children”:”זמני כניסת שבת”}]}]]}]]}],[“$”,”nav”,”Sites Of Interest”,{“className”:”footer-column-wrap”,”aria-label”:”Sites Of Interest”,”children”:[[“$”,”h4″,null,{“className”:”footer-column-title”,”children”:”Sites Of Interest”}],[“$”,”ul”,null,{“className”:”footer-column-links”,”style”:{“listStyle”:”none”,”padding”:0,”margin”:0},”children”:[[“$”,”li”,”https://www.bankhapoalim.com/en?refferer=Jpostu0026subject=hp”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.bankhapoalim.com/en?refferer=Jpostu0026subject=hp”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”Poalim Online”,”children”:”Poalim Online”}]}],[“$”,”li”,”/tags/jnf-usa”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/tags/jnf-usa”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”JNF-USA”,”children”:”JNF-USA”}]}]]}]]}]]}],[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-bottom”,”children”:[[“$”,”p”,null,{“className”:”footer-bottom-text”,”children”:”Copyright ©2025 Jpost Inc. All rights reserved”}],[“$”,”p”,null,{“className”:”footer-bottom-text”,”children”:”•”}],[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-bottom-text”,”prefetch”:false,”href”:”/landedpages/termsofservice.aspx”,”target”:”_self”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”$undefined”,”title”:”Terms of Use”,”children”:”Terms of Use”}],[“$”,”p”,null,{“className”:”footer-bottom-text”,”children”:”•”}],[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-bottom-text”,”prefetch”:false,”href”:”/landedpages/privacypolicy.aspx”,”target”:”_self”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”$undefined”,”title”:”Privacy Policy”,”children”:”Privacy Policy”}]]}]]}]]],null],null]},[[[[“$”,”link”,”0″,{“rel”:”stylesheet”,”href”:”/_next/static/css/cf763774637e2d3c.css”,”precedence”:”next”,”crossOrigin”:”$undefined”}],[“$”,”link”,”1″,{“rel”:”stylesheet”,”href”:”/_next/static/css/0d98ea01e34e280f.css”,”precedence”:”next”,”crossOrigin”:”$undefined”}]],[“$”,”html”,null,{“lang”:”en”,”dir”:”ltr”,”className”:”__variable_051fd3 __variable_e8ce0c __variable_93c2d1 __variable_4dd805 __variable_0b92db __className_051fd3″,”children”:[[“$”,”head”,null,{“children”:[[“$”,”meta”,null,{“name”:”referrer”,”content”:”origin”}],[[“$”,”$11″,”0″,{“children”:[“$”,”$L12″,null,{“id”:”json-ld-base-schema-0″,”type”:”application/ld+json”,”strategy”:”beforeInteractive”,”dangerouslySetInnerHTML”:{“__html”:”$13″}}]}],[“$”,”$11″,”1″,{“children”:[“$”,”$L12″,null,{“id”:”json-ld-base-schema-1″,”type”:”application/ld+json”,”strategy”:”beforeInteractive”,”dangerouslySetInnerHTML”:{“__html”:”{\”@context\”:\”https://schema.org\”,\”@type\”:\”NewsMediaOrganization\”,\”name\”:\”The Jerusalem Post\”,\”alternateName\”:\”JPost\”,\”url\”:\”https://www.jpost.com/\”,\”logo\”:\”/assets/jp-logo.png\”,\”sameAs\”:[\”https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jerusalem_Post\”,\”https://www.facebook.com/TheJerusalemPost/\”,\”https://twitter.com/Jerusalem_Post\”,\”https://www.instagram.com/thejerusalem_post/\”,\”https://www.youtube.com/channel/UCLLLdCANnMAdMyrXdYbSlxg\”,\”https://www.reddit.com/domain/jpost.com/\”,\”https://www.linkedin.com/company/jerusalem-post\”]}”}}]}]],[[“$”,”link”,”icon16x16″,{“rel”:”icon”,”href”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/PNG/jp-favicon-16.png”,”sizes”:”16×16″}],[“$”,”link”,”icon32x32″,{“rel”:”icon”,”href”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/PNG/jp-favicon-32.png”,”sizes”:”32×32″}],[“$”,”link”,”shortcut icon192x192″,{“rel”:”shortcut icon”,”href”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/PNG/jp-favicon-192.png”,”sizes”:”192×192″}],[“$”,”link”,”apple-touch-icon180x180″,{“rel”:”apple-touch-icon”,”href”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/PNG/jp-favicon-180.png”,”sizes”:”180×180″}]],[“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://fonts.gstatic.com”}],[[“$”,”$L14″,null,{“scriptTypeId”:3,”children”:[“$”,”$L12″,null,{“id”:”accessibility-nagish”,”type”:”text/javascript”,”strategy”:”lazyOnload”,”children”:”$15″}]}],[“$”,”$L14″,null,{“defaultInitStatus”:true,”scriptTypeId”:11,”targetDeviceType”:”for-device-all”,”children”:[“$”,”$L12″,null,{“id”:”outbrain-script”,”src”:”https://widgets.outbrain.com/outbrain.js”}]}],[“$”,”$L14″,null,{“scriptTypeId”:10,”targetDeviceType”:”for-device-all”,”children”:[“$”,”$L16″,null,{“scriptLocation”:”EndHead”,”children”:[“$”,”$L12″,null,{“id”:”adapex-script”,”src”:”https://cdn.adapex.io/hb/aaw.jpost.js”,”strategy”:”lazyOnload”}]}]}],[“$”,”$L17″,null,{}],[“$”,”$L14″,null,{“scriptTypeId”:7,”children”:[[“$”,”$L12″,null,{“async”:true,”id”:”dfp-script”,”src”:”https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”,”strategy”:”beforeInteractive”}],[“$”,”$L12″,null,{“id”:”dfp-script2″,”children”:”var googletag = googletag || {};

googletag.cmd = googletag.cmd || [];

googletag.cmd.push(function () {

googletag.pubads().enableSingleRequest();

googletag.enableServices();

});

“}]]}],[“$”,”$L14″,null,{“scriptTypeId”:3,”children”:[[“$”,”$L12″,null,{“id”:”cookies-script”,”data-domain-script”:”698d81e3-0509-48c7-a961-e0a9d16db8a2″,”src”:”https://cdn.cookielaw.org/scripttemplates/otSDKStub.js?”,”strategy”:”afterInteractive”}],[“$”,”$L12″,null,{“id”:”optanon-wrapper”,”type”:”text/javascript”,”strategy”:”afterInteractive”,”dangerouslySetInnerHTML”:{“__html”:”function OptanonWrapper() { }”}}]]}],[“$”,”$L18″,null,{}],[“$”,”$L19″,null,{}]],false]}],[“$”,”body”,null,{“children”:[[“$”,”$Lb”,null,{“parallelRouterKey”:”children”,”segmentPath”:[“children”],”error”:”$1a”,”errorStyles”:[],”errorScripts”:[],”template”:[“$”,”$Ld”,null,{}],”templateStyles”:”$undefined”,”templateScripts”:”$undefined”,”notFound”:[“$”,”section”,null,{“className”:”main-layout”,”children”:[[“$”,”$Le”,null,{“isAllowMobileBanner”:false}],[“$”,”section”,null,{“className”:”main-page”,”children”:[[“$”,”h3″,null,{“children”:”Error 404 – Page not found”}],[“$”,”p”,null,{“children”:”Sorry but the page you are looking for cannot be found”}],[“$”,”p”,null,{“children”:”You have probably typed the address incorrectly, or the page you were looking for may have been moved or deleted.”}]]}],[“$”,”footer”,null,{“className”:”footer-layout”,”children”:[[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-top”,”children”:[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-top-container”,”children”:[[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-top-container-image-wrapper”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”240″,”height”:”32″,”className”:”footer-top-container-image-wrapper-image”,”alt”:”The Jerusalem Post – Israel News”,”title”:”The Jerusalem Post – Israel News”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/245904″}]}],[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper”,”children”:[[“$”,”section”,”jpost x”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://x.com/Jerusalem_Post”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost x”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”twitter”,”alt”:”Twitter”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-twitter-32X32.svg”}]}]}],[“$”,”section”,”jpost facebook”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.facebook.com/TheJerusalemPost”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost facebook”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”facebook”,”alt”:”Facebook”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-facebook-32X32.svg”}]}]}],[“$”,”section”,”jpost youtube”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.youtube.com/channel/UCLLLdCANnMAdMyrXdYbSlxg”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost youtube”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”youtube”,”alt”:”Youtube”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-youtube-32X32.svg”}]}]}],[“$”,”section”,”jpost telegram”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://t.me/The_Jerusalem_Post”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost telegram”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”telegram”,”alt”:”Telegram”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-telegram-32X32.svg”}]}]}],[“$”,”section”,”jpost instagram”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.instagram.com/thejerusalem_post/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost instagram”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”instagram”,”alt”:”Instagram”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-instagram-32X32.svg”}]}]}],[“$”,”section”,”jpost linkedin”,{“className”:”footer-top-container-social-icons-wrapper-icon”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”social-icon”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.linkedin.com/company/jerusalem-post/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”noreferrer”,”title”:”jpost linkedin”,”children”:[“$”,”$Lf”,null,{“width”:”32″,”height”:”32″,”className”:”linkedin”,”alt”:”Linkedin”,”src”:”https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/Icons/social-icon-linkedin-32X32.svg”}]}]}]]}]]}]}],[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-sections-contaner”,”children”:[[“$”,”nav”,”Information”,{“className”:”footer-column-wrap”,”aria-label”:”Information”,”children”:[[“$”,”h4″,null,{“className”:”footer-column-title”,”children”:”Information”}],[“$”,”ul”,null,{“className”:”footer-column-links”,”style”:{“listStyle”:”none”,”padding”:0,”margin”:0},”children”:[[“$”,”li”,”/landedpages/aboutus.aspx”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/landedpages/aboutus.aspx”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”About Us”,”children”:”About Us”}]}],[“$”,”li”,”/contactus”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/contactus”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Contact us”,”children”:”Contact us”}]}],[“$”,”li”,”/landedpages/termsofservice.aspx”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/landedpages/termsofservice.aspx”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Terms Of Service”,”children”:”Terms Of Service”}]}],[“$”,”li”,”/landedpages/privacypolicy.aspx”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/landedpages/privacypolicy.aspx”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Privacy Policy”,”children”:”Privacy Policy”}]}],[“$”,”li”,”https://landingpage.jpost.com/landedpages/contract.pdf”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://landingpage.jpost.com/landedpages/contract.pdf”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Subscriber Agreement”,”children”:”Subscriber Agreement”}]}],[“$”,”li”,”/jpost-jobs”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/jpost-jobs”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”JPost Jobs”,”children”:”JPost Jobs”}]}],[“$”,”li”,”/customer-service/cancel-subscription”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/customer-service/cancel-subscription”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Cancel Subscription”,”children”:”Cancel Subscription”}]}],[“$”,”li”,”/sitemap”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/sitemap”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Sitemap”,”children”:”Sitemap”}]}],[“$”,”li”,”/Advertise-in-hebrew”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/Advertise-in-hebrew”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”פרסום בג’רוזלם פוסט”,”children”:”פרסום בג’רוזלם פוסט”}]}],[“$”,”li”,”https://store.jpost.com/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://store.jpost.com/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”JP Store”,”children”:”JP Store”}]}],[“$”,”li”,”/customer-service”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/customer-service”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Customer Service”,”children”:”Customer Service”}]}],[“$”,”li”,”/Advertise”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/Advertise”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Advertise with Us”,”children”:”Advertise with Us”}]}]]}]]}],[“$”,”nav”,”The Jerusalem Post Group”,{“className”:”footer-column-wrap”,”aria-label”:”The Jerusalem Post Group”,”children”:[[“$”,”h4″,null,{“className”:”footer-column-title”,”children”:”The Jerusalem Post Group”}],[“$”,”ul”,null,{“className”:”footer-column-links”,”style”:{“listStyle”:”none”,”padding”:0,”margin”:0},”children”:[[“$”,”li”,”/international”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/international”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”World News”,”children”:”World News”}]}],[“$”,”li”,”/middle-east/iran-news”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/middle-east/iran-news”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Iran News”,”children”:”Iran News”}]}],[“$”,”li”,”/mdaheroes”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/mdaheroes”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”MDA Heroes”,”children”:”MDA Heroes”}]}],[“$”,”li”,”/jerusalem-report”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/jerusalem-report”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”The Jerusalem Report”,”children”:”The Jerusalem Report”}]}],[“$”,”li”,”http://www.jpostlite.co.il/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”http://www.jpostlite.co.il/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”Jerusalem Post Lite”,”children”:”Jerusalem Post Lite”}]}],[“$”,”li”,”https://realestate.jpost.com/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://realestate.jpost.com/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”Real Estate Listings”,”children”:”Real Estate Listings”}]}],[“$”,”li”,”/business-and-innovation/precious-metals”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/business-and-innovation/precious-metals”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Precious Metals”,”children”:”Precious Metals”}]}],[“$”,”li”,”/astrology”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/astrology”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Astrology”,”children”:”Astrology”}]}],[“$”,”li”,”/consumerism”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/consumerism”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Consumerism”,”children”:”Consumerism”}]}],[“$”,”li”,”/tags/ono-conversation-corner”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/tags/ono-conversation-corner”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Ono Conversation Corner”,”children”:”Ono Conversation Corner”}]}]]}]]}],[“$”,”nav”,”Tools and services”,{“className”:”footer-column-wrap”,”aria-label”:”Tools and services”,”children”:[[“$”,”h4″,null,{“className”:”footer-column-title”,”children”:”Tools and services”}],[“$”,”ul”,null,{“className”:”footer-column-links”,”style”:{“listStyle”:”none”,”padding”:0,”margin”:0},”children”:[[“$”,”li”,”https://payments.jpost.com/paywall/paywallpersonaldetails”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://payments.jpost.com/paywall/paywallpersonaldetails”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”JPost Premium”,”children”:”JPost Premium”}]}],[“$”,”li”,”/subscribe-daily-email”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/subscribe-daily-email”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”JPost Newsletter”,”children”:”JPost Newsletter”}]}],[“$”,”li”,”https://www.ivritalk.com/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.ivritalk.com/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Ivrit Talk”,”children”:”Ivrit Talk”}]}],[“$”,”li”,”/rss”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/rss”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”RSS feed”,”children”:”RSS feed”}]}],[“$”,”li”,”/articlearchive/listarticlearchive.aspx”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/articlearchive/listarticlearchive.aspx”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”JPost.com Archive”,”children”:”JPost.com Archive”}]}],[“$”,”li”,”/magazineprint/digitallibrary.aspx”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/magazineprint/digitallibrary.aspx”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Digital Library”,”children”:”Digital Library”}]}],[“$”,”li”,”https://www.maariv.co.il/jewishism/Lists-of-holidays”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.maariv.co.il/jewishism/Lists-of-holidays”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”לוח חגים ומועדים 2024″,”children”:”לוח חגים ומועדים 2024″}]}],[“$”,”li”,”/judaism/lists-of-holidays/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/judaism/lists-of-holidays/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”Lists of Jewish holidays”,”children”:”Lists of Jewish holidays”}]}],[“$”,”li”,”https://www.maariv.co.il/”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.maariv.co.il/”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”חדשות מעריב”,”children”:”חדשות מעריב”}]}],[“$”,”li”,”https://www.maariv.co.il/jewishism/shabat-times”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.maariv.co.il/jewishism/shabat-times”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”זמני כניסת שבת”,”children”:”זמני כניסת שבת”}]}]]}]]}],[“$”,”nav”,”Sites Of Interest”,{“className”:”footer-column-wrap”,”aria-label”:”Sites Of Interest”,”children”:[[“$”,”h4″,null,{“className”:”footer-column-title”,”children”:”Sites Of Interest”}],[“$”,”ul”,null,{“className”:”footer-column-links”,”style”:{“listStyle”:”none”,”padding”:0,”margin”:0},”children”:[[“$”,”li”,”https://www.bankhapoalim.com/en?refferer=Jpostu0026subject=hp”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”https://www.bankhapoalim.com/en?refferer=Jpostu0026subject=hp”,”target”:”_blank”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”nofollow”,”title”:”Poalim Online”,”children”:”Poalim Online”}]}],[“$”,”li”,”/tags/jnf-usa”,{“className”:”footer-item”,”children”:[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-item-link-name”,”prefetch”:false,”href”:”/tags/jnf-usa”,”target”:””,”onClick”:”$undefined”,”rel”:””,”title”:”JNF-USA”,”children”:”JNF-USA”}]}]]}]]}]]}],[“$”,”section”,null,{“className”:”footer-bottom”,”children”:[[“$”,”p”,null,{“className”:”footer-bottom-text”,”children”:”Copyright ©2025 Jpost Inc. All rights reserved”}],[“$”,”p”,null,{“className”:”footer-bottom-text”,”children”:”•”}],[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-bottom-text”,”prefetch”:false,”href”:”/landedpages/termsofservice.aspx”,”target”:”_self”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”$undefined”,”title”:”Terms of Use”,”children”:”Terms of Use”}],[“$”,”p”,null,{“className”:”footer-bottom-text”,”children”:”•”}],[“$”,”$L10″,null,{“className”:”footer-bottom-text”,”prefetch”:false,”href”:”/landedpages/privacypolicy.aspx”,”target”:”_self”,”onClick”:”$undefined”,”rel”:”$undefined”,”title”:”Privacy Policy”,”children”:”Privacy Policy”}]]}]]}]]}],”notFoundStyles”:[]}],[[“$”,”$L14″,null,{“scriptTypeId”:7,”defaultInitStatus”:true,”children”:[“$”,”$L1b”,null,{“gtmId”:”GTM-T4BJGTM”}]}],[“$”,”$L14″,null,{“scriptTypeId”:7,”children”:[[“$”,”$L12″,null,{“id”:”facebook-pixel-script”,”children”:”!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘1730128020581377’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);”}],[“$”,”noscript”,null,{“children”:[“$”,”iframe”,null,{“height”:”1″,”width”:”1″,”style”:{“display”:”none”},”src”:”https://www.facebook.com/tr?id=1730128020581377u0026ev=PageViewu0026noscript=1″}]}]]}],[“$”,”$L1c”,null,{}],[“$”,”$L1d”,null,{}],[“$”,”$L1e”,null,{}]]]}]]}]],null],null],”couldBeIntercepted”:false,”initialHead”:[null,”$L1f”],”globalErrorComponent”:”$20″,”missingSlots”:”$W21″}]n”])

