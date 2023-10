~#ASSISTIR DIRECTO@!!.. Portugal x Austrália AO VIVO na TV e 𝙾nline Rugby Mundial 2023

Copa do Mundo de Rugby 2023: Portugal enfrenta bicampeã Austrália

➤ ►🌍📺📱👉 Australia x Portugal ao vivo

Depois de deixar escapar vitória sobre a Geórgia, time vai para o terceiro desafio na competição no próximo domingo, em Saint-Étienne, contra a Austrália, que levantou a taça em 1991 e 1999. Durante preparação para o torneio, portugueses enfrentaram seleção “B” australiana em agosto.

Em mais um grande desafio da Copa do Mundo de Rugby 2023, a seleção portuguesa masculina vai enfrentar a Austrália, em Saint-Étienne, no domingo (1º de outubro), às 16:45 (horário de Lisboa).

Será o terceiro compromisso de Portugal na competição. Depois de ser derrotada na estreia para o País de Gales por 28 a 8, a equipe deixou escapar uma inédita vitória em Copas no segundo jogo, contra a Geórgia, com um empate em 18 a 18. “Os Lobos” venciam os georgianos por cinco pontos a poucos minutos do fim, quando os “Lelos” fizeram um try não convertido e igualaram no marcador. Nos acréscimos, os portugueses tiveram um penal a favor, mas a bola saiu caprichosamente à direita dos postes.

Ao mesmo tempo em que a vitória esteve muito perto, foi um empate que entrou para a história.

“Para mim é um misto de frustração e a felicidade, porque foi um grande jogo e com muito combate. Dois sentimentos diferentes”, declarou o asa Nicolas Martins para a World Rugby.

“Talvez pudéssemos ter marcado mais um ou dois tries para conseguir a vitória. Estamos felizes pelo empate, mas vamos trabalhar, pois temos mais dois jogos”, disse Jerónimo Portela para a World Rugby.

O primeiro desses próximos dois jogos é contra a Austrália, bicampeã do mundo em 1991 e 1999, não tão desconhecida de Portugal. Confira abaixo.

Portugueses e australianos se enfrentaram na preparação para a Copa

Semanas antes do início da Copa do Mundo, já na França, no final de agosto, Portugal enfrentou uma equipe “B” da Austrália – conhecida no rugby por “Austrália A”, uma vez que a seleção principal tem o apelido de “Wallabies”. Apesar da derrota por 30 a 17, “os Lobos” foram ao intervalo em vantagem por 14 a 12. Antes disso, os portugueses venceram os Estados Unidos, em amistoso no Algarve, por 46 a 20.

Veja | Os apelidos das seleções na Copa do Mundo de Rugby 2023

Os australianos estão em décimo lugar no ranking da World Rugby. Nesta Copa do Mundo 2023 já realizaram três jogos. Estrearam com vitória sobre a Geórgia por 35 a 15, depois derrota para Fiji por 22 a 15 e, dias mais tarde, novo revés, desta vez para o País de Gales, por 40 a 6.

A partida contra “os Lobos” é fundamental para as pretensões dos “Wallabies” no torneio.

“Temos que nos preparar para Portugal. Depois de duas derrotas seguidas, temos que juntar os cacos e fazer uma boa atuação, dando o nosso melhor”, disse o treinador da Austrália, Eddie Jones, para a World Rugby..............