August Savings come to PlayStation Store – PlayStation.Blog

The August Savings promotion comes to PlayStation Store, bringing with it discounts across a range of titles and editions for the coming weeks. For a limited time* you can enjoy choice picks with reduced pricing. That includes Wo Long: Fallen Dynasty Standard Edition (30% off), Dead Island 2 Gold Edition (30% off) and F1 2023 Standard Edition (40% off).

But there are plenty more games on offer. Check out the full list below and when when the promotion starts*, head to PlayStation Store to discover your regional discount.

7 Days to Die

A Plague Tale Bundle

A Way Out

Absolute Deduction bundle

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative DLC B-Horror Movie Set

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative DLC Bundle

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative DLC Kimono Set

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative DLC Monochrome Set

Amnesia: The Bunker

Ancestors: The Humankind Odyssey

ANNO: Mutationem – Upgrade Pack

ANNO: Mutationem Collector’s Edition PS4 & PS5

ANNO: Mutationem PS4 & PS5

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Edition

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed Syndicate – Gold Edition

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Valhalla – Ragnarok Edition

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök

Assassin’s Creed®IV Black Flag™ Freedom Cry

Asterigos: Curse of the Stars

Asterigos: Curse of the Stars – Call of the Paragons

Asterigos: Curse of the Stars Deluxe Edition

Atomic Heart – Gold Edition

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions

Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight Season Pass

Batman: The Telltale Series – Season Pass

Battlefield 1 – Revolution

Battlefield 4

BEYOND: Two Souls™

Big Rumble Boxing: Creed Champions

BioShock: The Collection

Blood Bowl 3 – Brutal Edition

Borderlands 3 Next Level Bundle PS4™ & PS5™

Borderlands 3 Season Pass PS4™ & PS5™

Borderlands 3: Bounty of Blood PS4™ & PS5™

Borderlands 3: Designer’s Cut PS4™ & PS5™

Borderlands 3: Director’s Cut PS4™ & PS5™

Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles PS4™ & PS5™

Borderlands 3: Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot PS4™ & PS5™

Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck PS4™ & PS5™

Borderlands 3: Season Pass 2 PS4™ & PS5™

Borderlands 3: Ultimate Edition PS4™ & PS5™

Borderlands: Game of the Year Edition

Bright Memory: Infinite

Bugsnax PS4 & PS5

Burnout Paradise Remastered

Bus Simulator 21 Next Stop

Bus Simulator 21 Next Stop – Gold Upgrade

Capcom Arcade Stadium:1941 – Counter Attack –

Capcom Arcade Stadium:1942

Capcom Arcade Stadium:1944 – The Loop Master –

Capcom Arcade Stadium:19XX – The War Against Destiny –

Capcom Arcade Stadium:Battle Circuit

Capcom Arcade Stadium:BIONIC COMMANDO

Capcom Arcade Stadium:CAPTAIN COMMANDO

Capcom Arcade Stadium:CARRIER AIR WING

Capcom Arcade Stadium:COMMANDO

Capcom Arcade Stadium:CYBERBOTS – FULLMETAL MADNESS –

Capcom Arcade Stadium:Display Frames Set 1

Capcom Arcade Stadium:DYNASTY WARS

Capcom Arcade Stadium:FINAL FIGHT

Capcom Arcade Stadium:FORGOTTEN WORLDS

Capcom Arcade Stadium:Ghosts ‘n Goblins

Capcom Arcade Stadium:Ghouls ‘n Ghosts

Capcom Arcade Stadium:Giga Wing

Capcom Arcade Stadium:Invincibility

Capcom Arcade Stadium:LEGENDARY WINGS

Capcom Arcade Stadium:MEGA TWINS

Capcom Arcade Stadium:PIRATE SHIP HIGEMARU

Capcom Arcade Stadium:Powered Gear – Strategic Variant Armor Equipment –

Capcom Arcade Stadium:Progear

Capcom Arcade Stadium:SECTION Z

Capcom Arcade Stadium:Senjo no OkamiⅡ

Capcom Arcade Stadium:STREET FIGHTER II’ – Hyper Fighting –

Capcom Arcade Stadium:STREET FIGHTER II – The World Warrior –

Capcom Arcade Stadium:STRIDER

Capcom Arcade Stadium:SUPER STREET FIGHTER IITURBO

Capcom Arcade Stadium:Tatakai no Banka

Capcom Arcade Stadium:VARTH – Operation Thunderstorm –

Capcom Arcade Stadium:VULGUS

Capcom Arcade Stadium:WARRIORS OF FATE

Car Mechanic Simulator

Car Mechanic Simulator – DLC Mega Pack

Car Mechanic Simulator 2021

Carnival Games

Castle Crashers Remastered

Castlevania Advance Collection

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood

Celeste

Chef Life – Al Forno Edition

Cities Skylines – Green Cities

Cities Skylines – Mass Transit

Cities Skylines – Natural Disasters

Cities Skylines – Parklife

Cities Skylines – Snowfall

Cities: Skylines – Green Cities

Cities: Skylines – Mass Transit

Cities: Skylines – Mayor’s Edition

Cities: Skylines – Parklife

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition

Cities: Skylines – Premium Edition 2

Cities: Skylines – Remastered

Cities: Skylines – Snowfall

Cities: Skylines – Ultimate Content Bundle

Civilization VI – New Frontier Pass

Civilization VI Anthology

Civilization VI Platinum Edition

Clone Drone In The Danger Zone

Cobra Kai 2: Dojos Rising

Cobra Kai 2: Dojos Rising – Nemesis Edition

Code Vein

Code Vein – Season Pass

Construction Simulator

Construction Simulator – Car & Bobblehead Pack

Construction Simulator – Customization Kit

Contra Anniversary Collection

Cooking Simulator

Cooking Simulator: Pizza DLC

Crash + Spyro Triple Play Bundle

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Creed Rise to Glory™

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

Creed: Rise to Glory – Championship Edition Deluxe

Cult of the Lamb – Cultist Edition

Danganronpa 1-2 Reload

Danganronpa V3: Killing Harmony

Darksiders III

Darksiders III – Blades & Whip Edition

DC’s Justice League: Cosmic Chaos

Dead Island 2 Gold Edition

Dead Island: Definitive Collection

Dead Island: Definitive Edition

Dead Island: Riptide – Definitive Edition

Deep Rock Galactic – Deluxe Edition

Deep Rock Galactic – Ultimate Upgrade

Descenders

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Detroit: Become Human

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle

Diablo III: Eternal Collection

Diablo® II: Resurrected™

Diablo® Prime Evil Collection

Diablo® Prime Evil Collection – Upgrade

DIRT 5 PS4 & PS5

Dishonored® Definitive Edition

Disney Speedstorm – Deluxe Bundle

Don’t Starve Mega Pack 2020

Don’t Starve Together: Console Edition

Don’t Starve: Console Edition

Don’t Starve: Hamlet Console Edition

Don’t Starve: Reign of Giants Console Edition

Don’t Starve: Shipwrecked Console Edition

Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Pass

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Pass 2

Dragon Ball FighterZ – Ultimate Edition

Dragon Ball Xenoverse

Dragon Ball Xenoverse 2 – Extra DLC Pack 4

DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition

Dungeon Defenders: Awakened

Dungeons of Sundaria

Dying Light – 5th Anniversary Bundle

Dying Light – Astronaut Bundle

Dying Light – Dieselpunk Bundle

Dying Light – Godfather Bundle

Dying Light – Gun Psycho Bundle

Dying Light – Harran Inmate Bundle

Dying Light – Harran Ranger Bundle

Dying Light – Harran Tactical Unit bundle

Dying Light – Hellraid

Dying Light – Rais Elite Bundle

Dying Light – Retrowave Bundle

Dying Light – Savvy Skin Bundle

Dying Light – Shu Warrior Bundle

Dying Light – Snow Ops Bundle

Dying Light – Van Crane

Dying Light – Vintage Gunslinger Bundle

Dying Light – Volatile Hunter Bundle

Dying Light – Volkan Combat bundle

Dying Light 2 – Bloody Nights Bundle

Dying Light 2 – Bloody Nights Bundle PS5

Dying Light 2 – Bloody Ties

Dying Light 2 – Bloody Ties PS5

Dying Light 2 – Brecken Skin Bundle

Dying Light 2 – Brecken Skin Bundle PS5

Dying Light 2 – Chicken Bundle

Dying Light 2 – Chicken Bundle PS5

Dying Light 2 – Dying Laugh Bundle

Dying Light 2 – Dying Laugh Bundle PS5

Dying Light 2 – Nutcracker bundle

Dying Light 2 – Nutcracker Bundle PS5

Dying Light 2 – Rais Skin Bundle

Dying Light 2 – Rais Skin Bundle PS5

Dying Light 2 – Scarred Survivors

Dying Light 2 – Scarred Survivors PS5

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS4&PS5

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS5

Dying Light Classified Operation Bundle

Dying Light: The Following – Enhanced Edition

EA SPORTS™ PGA TOUR™ Deluxe Edition

F1® 23

Family Feud®

Far Cry 5

FAR CRY ANTHOLOGY BUNDLE

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Fire Pro Wrestling World

Fire Pro Wrestling World – Digital Deluxe Edition

Fire Pro Wrestling World – Entrance Craft

Fire Pro Wrestling World – Fighting Road: Champion Road Beyond

Fire Pro Wrestling World – Fighting Road: NJPW 2017 Junior Heavyweight

Fire Pro Wrestling World – Fire Promoter DLC

Fire Pro Wrestling World – NJPW Season Pass

Fire Pro Wrestling World – Parts Craft

Fire Pro Wrestling World – World Wonder Ring Stardom Collaboration

Fire Pro Wrestling World – World Wonder Ring Stardom Collaboration Part 2

Football Manager 2023 PS5™ Edition

FortKnight’s Fast Faction

Gal Guardians: Demon Purge

Gang Beasts

Goat MMO Simulator

Goat Simulator: GoatZ

Goat Simulator: Payday

Goat Simulator: Waste of Space

God Eater 3

Godfall Ultimate Edition

Gran Turismo Sport

Grand Theft Auto Online (PlayStation®5)

Grand Theft Auto V (PS4™ & PS5™)

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Great White Shark Card Bundle

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Megalodon Shark Card Bundle

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Whale Shark Card Bundle

Grand Theft Auto V: Story Mode

Graveyard Keeper

Graveyard Keeper – Better Save Soul

Graveyard Keeper – Breaking Dead

Graveyard Keeper – Game Of Crone

Graveyard Keeper – Stranger Sins

Graveyard Keeper: Last Journey Edition

Green Hell

Gris

Guilty Gear Xrd REV 2

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone – 1st Encore Pack

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone – 2nd Encore Pack

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone – 3rd Encore Pack

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone – Colorful Tone

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone – Future Sound

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone – Season Pass

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone – Snow Miku Pack

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone – Unlock Key

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone Bundle

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone Extra Encore Pack

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone Mega Mix 2nd Encore Pack

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone Mega Mix Encore Pack

HAZELIGHT BUNDLE

Hell Let Loose – Battle Scarred

Hell Let Loose – False Front

Hell Let Loose – Hot Drop

Hell Let Loose – Lethal Tide

Hell Let Loose – Red Steel

Hell Let Loose – Skull Bucket

Hell Let Loose – Tropic Fever

Hell Let Loose – Upper Echelon

Hello Neighbor

Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2 Definitive Edition

Hello Neighbor 2: Back to School

Hello Neighbor 2: Hello-copter

Hello Neighbor 2: Late Fees

Hello Neighbor Bundle

Hello Neighbor: Hide and Seek

Hello Neighbor: Search and Rescue

Hobo: Tough Life

Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo – Senna Forever

Horizon Chase Turbo – Summer Vibes

Hunting Simulator 2

inFAMOUS Second Son

Injustice 2: Legendary Edition

Insurgency: Sandstorm – Gold Edition

Iron Harvest – Complete Edition

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R Ultimate Edition PS4 & PS5

Jurassic World Evolution – Deluxe Edition

Jurassic World Evolution – Expansion Collection

Jurassic World Evolution – Jurassic Park Edition

Jurassic World Evolution 2: Dominion Bundle

Kayak VR: Mirage

Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Kill It With Fire

Kill It With Fire: Exterminator Edition

Kingdom Come: Deliverance

Layers of Fear

LEGO® DC Super-Villains

LEGO® DC Super-Villains Season Pass

LEGO® Marvel Super Heroes 2

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Season Pass

LEGO® Marvel™ Super Heroes

LEGO® Star Wars™: Rogue One: A Star Wars Story Character Pack

LEGO® Star Wars™: Solo: A Star Wars Story Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Bad Batch Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Mandalorian Season 1 Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Mandalorian Season 2 Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Andor Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Book of Boba Fett Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Classic Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Obi-Wan Kenobi Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Rebels Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Summer Vacation Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga The Clone Wars Character Pack

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Trooper Pack

LEGO® The Incredibles

Little League World Series Baseball 2022

Little Nightmares Complete Edition

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen – Complete Edition Bundle – DLC Only

Lords of the Fallen Complete Edition

Mad Max

Mafia II: Definitive Edition

Mafia III: Definitive Edition

Marvel’s Spider-Man – The City That Never Sleeps

Mass Effect: Andromeda – Deluxe Recruit Edition

Medieval Dynasty

Metal Slug Anthology

Metal Slug XX

Metro Exodus: Gold Edition

Metro Saga Bundle

Middle-earth™: The Shadow Bundle

Miraculous: Rise of the Sphinx

Mirror’s Edge Catalyst

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 PS4 & PS5

Monster Energy Supercross 5 – Special Edition PS4 & PS5

Monster Hunter Rise – “Lost Code” Hunter layered weapon pack

Monster Hunter Rise – “Stuffed Monster” Hunter layered weapon pack

Monster Hunter Rise DLC Pack 5

Monster Jam Steel Titans 2

Mortal Kombat 11 Kombat Pack

Mortal Kombat 11 Kombat Pack 2

Mortal Kombat X XL Pack

Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion

MotoGP™22 PS4 & PS5

Mr Quick’s Speedy Bunch

MudRunner

MX vs ATV Legends

MX vs ATV Legends 2022 Track Pass

My Hero One’s Justice 2

My Hero One’s Justice 2 – Season Pass

MY LITTLE PONY: A Maretime Bay Adventure

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Season Pass

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Season Pass 3

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Season Pass 5

New Japan Pro-Wrestling 2018 Wrestler Pack

NEW SUPER LUCKY’S TALE

New Tales from the Borderlands Deluxe Edition

NHRA Championship Drag Racing: Speed For All

NHRA Championship Drag Racing: Speed For All – Ultimate Edition

Nickelodeon All-Star Brawl Universe Pack – Season Pass

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway Turbo Edition

Nickelodeon: All-Star Brawl

No Man’s Sky PS4 & PS5

One Piece: Burning Blood – Gold Edition

One Piece: World Seeker

One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Digital Deluxe Edition

Outlast

Outlast 2

Outlast Trinity

Outward Definitive Edition

Outward: The Adventurer Bundle

Overcooked!

Overcooked! 2 – Campfire Cook Off

Overcooked! 2 – Carnival of Chaos

Overcooked! 2 – Night of the Hangry Horde

Overcooked! 2 – Season Pass

Overcooked! 2 – Surf ‘n’ Turf Pack

Overcooked! 2 – Too Many Cooks Pack

PAC-MAN WORLD Re-PAC

Paint the Town Red

Pavlov

PAW Patrol Grand Prix – Pup Treat Arena

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay

Paw Patrol: Grand Prix

PAW Patrol: Grand Prix – Race in Barkingburg

Peppa Pig: World Adventures

Persona 3 Portable & Persona 4 Golden Bundle

Persona®5 Strikers

PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition

Pinball FX – Star Wars™️ Pinball Collection 1

Pinball FX – Star Wars™️ Pinball Collection 2

Pinball FX – Williams Pinball Collection 1

Pinball FX – Williams Pinball Collection 2

Pinball FX – Zen Originals Collection 1

Plague Inc: Evolved

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Police Simulator: Patrol Officers

Police Simulator: Patrol Officers: Urban Terrain Vehicle DLC

POSTAL 4: No Regerts

Potion Permit

Potion Permit: Deluxe Edition

Power Rangers: Battle for the Grid

Power Rangers: Battle for the Grid – Collector’s Edition

Power Rangers: Battle for the Grid – Collector’s to Super Edition Upgrade Kit

Power Rangers: Battle for the Grid – Season Four Pass

Power Rangers: Battle for the Grid – Season One Pass

Power Rangers: Battle for the Grid – Season Two Pass

Power Rangers: Battle for the Grid – Standard to Super Edition Upgrade Kit

Power Rangers: Battle for the Grid – Street Fighter Pack

Power Rangers: Battle for the Grid – Super Edition

Power Rangers: Battle for the Grid Season Three Pass

Prison Simulator

Prodeus

Rayman Legends

Real Truck Simulator USA : Car Games

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

Red Dead Redemption 2: Story Mode and Ultimate Edition Content

Red Matter 2

Relayer

Relayer – Season Pass 2

Relayer Season Pass

Resident Evil Code: Veronica X

Ride 3

Ride 3 – Gold Edition

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Risk of Rain 2

River City Girls

Road 96

Rubber Bandits

Saints Row IV: Re-Elected

Salem’s Sprint Squad

Salt and Sacrifice

SAMURAI SHODOWN

SAMURAI SHODOWN Season Pass

SAMURAI SHODOWN SEASON PASS 2

SAMURAI SHODOWN SEASON PASS 3

SCARLET NEXUS Deluxe Edition PS4 & PS5

Secret Neighbor

Serious Sam 4

Session: Deluxe Edition

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Shadowrun Trilogy

Sherlock Holmes The Awakened

SIGNALIS

Sniper Elite 4

Sniper Elite 4 – Season Pass

Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™

Sniper Elite 5 Season Pass One

Sniper Elite 5 Season Pass Two

Sniper Elite VR

Sniper Ghost Warrior 3 – Season Pass Edition

SnowRunner – 2 Year Anniversary Edition

SnowRunner – 3 Year Anniversary Edition

Sonic Origins Plus PS4 & PS5

Sonic Origins PS4 & PS5

Sonic Origins: Plus Expansion Pack PS4 & PS5

Soulcalibur VI – Deluxe Edition

South Park: The Fractured but Whole – Gold Edition

South Park: The Stick of Truth

SpeedRunners

SpeedRunners Deluxe Bundle

SpiderHeck

Spyro + Crash Remastered Game Bundle

Spyro Reignited Trilogy

Star Trek: Resurgence

Star Wars Battlefront – Ultimate Edition

Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Upgrade

Star Wars Heritage Pack

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

STAR WARS™ Republic Commando™

Stellaris: Console Edition – Deluxe Edition

Stellaris: Console Edition – Expansion Pass Five

Stellaris: Console Edition – Expansion Pass Four

Stellaris: Console Edition – Expansion Pass Three

Stellaris: Console Edition – Expansion Pass Two

STORY OF SEASONS: A Wonderful life

Street Outlaws 2: Winner Takes All

Street Outlaws 2: Winner Takes All (Digital Deluxe)

SUCCUBUS

Super Bomberman R

Super Mega Baseball™ 4

Surviving the Aftermath – Premium Edition

Surviving the Aftermath – Season Pass

Sword and Fairy: Together Forever PS4™ & PS5™

Synth Riders

Synth Riders – Remastered Edition

Tales of Zestiria

Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection

Telltale Batman Shadows Edition

Temtem

The BioWare Bundle

The Callisto Protocol: Season Pass

The Callisto Protocol™ PS4™

The Callisto Protocol™ PS5™

The Division 2 – Warlords of New York – Expansion

The Division 2 – Warlords of New York Edition

The Elder Scrolls Online Collection: Necrom

The Elder Scrolls Online Upgrade: Necrom

The Eternal Cylinder

The Evil Within – The Assignment

The Evil Within – The Consequence

The Evil Within Digital Bundle

The Evil Within: The Executioner

The Game of Life 2 – Ultimate Life Collection

The Jackbox Party Pack 6

The Jackbox Party Pack 7

The Jackbox Party Starter

THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH

THE KING OF FIGHTERS XV

THE KING OF FIGHTERS XV Fighter Pass

THE KING OF FIGHTERS XV TEAM PASS 1

THE KING OF FIGHTERS XV TEAM PASS 2

The Last Clockwinder

The Legend of Heroes: Trails from Zero

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV Digital Deluxe Edition

The LEGO Movie Videogame

The LEGO Ninjago Movie Video Game

The Lord of the Rings: Gollum™ – Precious Edition

The Order: 1886

The Outer Worlds: Board-Approved Bundle

The Quarry – Deluxe Edition

The Settlers : New Allies

The Settlers : New Allies – Deluxe Edition

The Sinking City

The Sinking City PS5

The Walking Dead Onslaught

The Walking Dead Onslaught: Digital Deluxe

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Upgrade

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Standard Edition

The Walking Dead: Saints & Sinners – Tourist Edition Upgrade

The Walking Dead: The Complete First Season

The Walking Dead: The Final Season – Season Pass

The Wolf Among Us – The Complete First Season

Thief Simulator

Tiny Tina’s Wonderlands: Next-Level Edition

Titanfall 2: Ultimate Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction United Bundle

Tomb Raider: Definitive Edition

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2

Tormented Souls

Totally Reliable Delivery Service

Totally Reliable Delivery Service – Cyberfunk

Totally Reliable Delivery Service – Deluxe Bundle

Totally Reliable Delivery Service – Dress Code

Totally Reliable Delivery Service – Express Package

Totally Reliable Delivery Service – Stunt Sets

Trailmakers

Trailmakers Supporter Pack

Trailmakers: Airborne Expansion

Trailmakers: High Seas Expansion

Transport Fever 2: Console Edition

Trinity Trigger

Trivial Pursuit Live! 2

Truck Driver

Truck Driver – Heading North DLC

UFC® 4

UNO

Unpacking

Unravel Yarny Bundle

Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Vampyr

Viking: Raiders of Harran bundle

Walkabout Mini Golf

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Wasteland 3 Colorado Collection

Watch Dogs 2 – Deluxe Edition

Watch Dogs 2 – Season Pass

Way of the Hunter – Elite Edition

Way of the Hunter – Season Pass

WHAT THE BAT?

Wheel of Fortune

Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long: Fallen Dynasty Digital Deluxe Edition

WRC Generations – The FIA WRC Official Game

XCOM 2 Collection

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5

Year of the Spider

Ys VIII: Lacrimosa of DANA

Zombie Army 4: Dead War

Zombie Army 4: Season Pass Three

Zombie Army 4: Season Pass Two

*The August Savings promotion runs from 00.00am local time on Wednesday August 16 until 23.59pm local time on Wednesday August 30 PlayStation Store