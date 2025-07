Abstract

Based on a comprehensive review of the literature, we present a checklist comprising 326 species, 170 genera, and 43 families of spiders found in Baja California Sur, Mexico. This state ranks third nationally in spider diversity and harbors greater species richness than neighboring states. We highlighted endemic, medically important, and introduced species, such as Califorctenus cacachilensis Jimenez, Berrian, Polotov & Palacios-Cardiel, 2017, Latrodectus hesperus Chamberlin & Ivie, 1935, and Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830), respectively. The regional collection, located in La Paz, serves as an important reference for the arachnid and insect fauna of the region.

Tras una exhaustiva revisión bibliográfica, presentamos una lista que comprende 326 especies, 170 géneros y 43 familias de arañas encontradas en Baja California Sur, México. Este estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional en diversidad de arañas y alberga una mayor riqueza de especies que los estados vecinos. Destacamos especies endémicas, de importancia médica e introducidas, como Califorctenus cacachilensis Jimenez, Berrian, Polotov & Palacios-Cardiel, 2017, Latrodectus hesperus Chamberlin & Ivie, 1935 y Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830), respectivamente. La colección regional, ubicada en La Paz, sirve como una importante referencia de la fauna de arácnidos e insectos de la región.