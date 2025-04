Esta historia fue elaborada por Grist y publicada conjuntamente con El Paso Matters . El reportaje para esta historia fue apoyado por el Fondo para el Periodismo de Investigación. Read this article in English here.

En enero de 2018, Vanessa Domínguez y su marido llevaban unos años coqueteando con la idea de mudarse a otro barrio de El Paso, Texas. Su hija estaba matriculada en una de las mejores escuelas primarias del condado, pero como la familia vivía justo fuera de los límites del distrito, su posición era tenue. Los administradores de la escuela podían decidir devolverla a su distrito de residencia en cualquier momento. Mudarse más cerca le garantizaría su plaza. Y cuando el dueño de la casa notificó a Domínguez que quería duplicarles el alquiler, ella y su marido sintieron más urgencia de mudarse.

Finalmente, llegó su oportunidad. El jefe de Domínguez era propietario de una casa de tres dormitorios y dos baños en Ranchos del Sol, un barrio de clase media-alta del este de El Paso, y buscaba un nuevo inquilino.

Con una isla de cocina, techos altos y un parque al otro lado de la calle donde los niños jugaban a menudo al fútbol, la casa era perfecta para la joven familia. Y lo más importante, la propiedad estaba dentro de los límites del distrito escolar.

«La propiedad en su conjunto parecía atractiva y el barrio bastante tranquilo», recuerda Domínguez.

Unos niños juegan en un parque del barrio situado detrás del almacén de Cardinal Health en el este de El Paso Ivan Pierre Aguirre / Grist

En la misma calle que la casa de Vanessa Domínguez, un hombre limpia su coche mientras su nieta juega. Ivan Pierre Aguirre / Grist Unos niños juegan en un parque del barrio situado detrás del almacén de Cardinal Health en el este de El Paso. En la misma calle que la casa de Vanessa Domínguez, un hombre limpia su coche mientras su nieta juega y Cindy Martínez barre mientras su nieta, Emerie, juega. Sus casas se encuentran justo detrás del almacén de Cardinal en el este de El Paso. Ivan Pierre Aguirre / Grist

Cindy Martínez barre mientras su nieta, Emerie, juega. Sus casas se encuentran justo detrás del almacén de Cardinal en el este de El Paso.

Ivan Pierre Aguirre / Grist

Una vez instalados, la hija de Domínguez se aficionó a corretear por el jardín, donde había un cerezo en flor, y la familia solía hacer barbacoas al aire libre. Domínguez apenas se fijó en el almacén que se encontraba justo detrás del muro de adoquines de su jardín. No fue hasta el mandato de permanecer en casa de COVID-19 en 2020 cuando se fijó en el flujo de camiones que entraban y salían de las instalaciones. A veces oía el estruendo de los camiones de 18 ruedas a las seis y media de la mañana.

Aun así, no le dio mucha importancia. No se daba cuenta de que el almacén era propiedad de Cardinal Health, uno de los mayores distribuidores de dispositivos médicos del país, ni de que formaba parte de una amplia cadena de suministro de la que depende la población estadounidense para recibir una atención médica adecuada.

Pero para Domínguez y su familia, lo que parecía poco más que una molestia menor era en realidad una amenaza creciente, que según un análisis de datos de Grist basado en registros estatales sugiere que podría estar exponiéndolos a niveles peligrosamente altos de un producto químico tóxico.

Las casas en la calle detrás del almacén de Cardinal Health al este de El Paso tienen vistas al muelle de carga de la instalación. Un análisis de datos realizado por Grist reveló que es probable que los residentes de ciertas zonas del barrio estén expuestos a niveles peligrosamente altos de óxido de etileno. Ivan Pierre Aguirre / Grist

Cardinal Health utiliza ese almacén, y otro al otro lado de la ciudad, para guardar dispositivos médicos que han sido esterilizados con óxido de etileno. Entre los miles de compuestos que liberan cada día las instalaciones contaminantes, éste es uno de los más tóxicos, según la EPA, que descubrió en el año 2016 que el producto químico es mucho más peligroso de lo que se creía. Un análisis independiente de 2021 concluyó que es responsable de más de la mitad del riesgo excesivo de cáncer derivado de las operaciones industriales en todo el país. La exposición a largo plazo a este producto químico se ha relacionado con cánceres de mama y de los ganglios linfáticos, y la exposición a corto plazo puede causar irritación de la cavidad nasal, dificultad para respirar, sibilancias y constricción bronquial, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades. La familia de Domínguez llegaría a experimentar algunos de estos síntomas, pero sólo años más tarde sospecharían que estaban relacionados con la exposición al óxido de etileno.

Almacenes como los de El Paso son omnipresentes en todo el país. A través de solicitudes de acceso a la información y trabajo de campo, Grist ha identificado al menos 30 almacenes en Estados Unidos que almacenan productos esterilizados con óxido de etileno. Los utilizan empresas como Boston Scientific, ConMed y Becton Dickinson, así como Cardinal Health. Y no se encuentran sólo en zonas industriales de las ciudades: están cerca de colegios y parques infantiles, gimnasios y complejos de apartamentos. Desde fuera, los almacenes no llaman la atención. Parecen cualquier otro centro de distribución. Muchos ocupan cientos de miles de metros cuadrados y decenas de camiones entran y salen cada día. Pero cuando estas instalaciones cargan, descargan y trasladan productos médicos, expulsan óxido de etileno al aire. La mayoría de los vecinos no saben que estos edificios poco llamativos son una fuente de contaminación tóxica. Tampoco lo saben la mayoría de los camioneros, que a menudo son contratados de forma temporal, ni muchos de los empleados de los almacenes.

Grist recopiló una lista de bodegas en Estados Unidos que informaron que almacenan productos esterilizados con óxido de etileno y otros utilizados por los principales fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos. Cargando datos del mapa… +

–

🔄 Fuente: Análisis de Grist Mapa: Lylla Younes / Clayton Aldern / Grist Puede hallar una lista completa de las direcciones de los almacenes y las respuestas que las compañías le dieron a Grist aquí

Grist identificó a los principales fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos del país y recopiló una lista de aproximadamente 100 almacenes de los que son propietarios o que utilizan. Algunas de estas empresas han informado a los reguladores estatales o federales de que gestionan al menos un centro de distribución que almacena productos esterilizados con óxido de etileno. Otros fueron identificados en persona por los reporteros de Grist como destinatarios de productos procedentes de instalaciones de esterilización. Pero como las empresas utilizan múltiples métodos de esterilización, no está claro si cada uno de ellos emite óxido de etileno. No obstante, Grist decidió publicar la información para demostrar la magnitud del problema potencial: es casi seguro que hay docenas, si no cientos, de almacenes más que los 30 de los que tenemos certeza, y miles de trabajadores más expuestos al óxido de etileno sin saberlo.

Identificar estos almacenes y los cerca de 30 que emiten alguna cantidad de óxido de etileno fue un proceso laborioso, en parte porque la información acerca de estas instalaciones no está fácilmente disponible. Los reporteros de Grist vigilaron las instalaciones de esterilización, hablaron con camioneros y trabajadores de almacenes, y buscaron en bases de datos de propiedades.

El problema es «mucho mayor de lo que todos suponemos», afirma Rick Peltier, catedrático de Ciencias de la Salud Medioambiental de la Universidad de Massachusetts. «La falta de transparencia sobre el destino de estos productos nos preocupa».

Un conductor camina hacia su camión momentos antes de salir del almacén de Cardinal en el este de El Paso. Los conductores de camiones están entre las personas que no son conscientes de su exposición a las emisiones de óxido de etileno de la instalación. Ivan Pierre Aguirre / Grist

En el almacén de El Paso, detrás de la casa de Domínguez, Grist habló con varios empleados de Cardinal que dijeron que sabían poco sobre los riesgos de estar expuestos al óxido de etileno. Cardinal Health, que emplea a una mano de obra mayoritariamente latina en el almacén, exige que algunos obreros lleven monitores y mantengan ventanas y rejillas de ventilación abiertas para la circulación. Pero los trabajadores con los que habló Grist no sabían qué es lo que está monitorizando la empresa.

«Creo que se debe a un tipo de gas que estamos respirando», dijo un trabajador a Grist mientras descansaba. «No sé cómo se llama».

A lo largo del último año, Grist se ha puesto en contacto con Cardinal Health en múltiples ocasiones. La empresa no facilitó representantes para entrevistas ni respondió a preguntas concretas por escrito. En respuesta a la lista de almacenes de Cardinal que Grist identificó, un portavoz señaló en un breve comentario que la «mayoría de las direcciones que usted ha enumerado ni siquiera son instalaciones médicas». Sin embargo, las ubicaciones de los almacenes se corroboraron con información disponible en el sitio web de la empresa.

Un cartel que dice «Aquí trabajan héroes de la salud» cuelga afuera del almacén de Cardinal Health cerca del aeropuerto de El Paso. Ivan Pierre Aguirre / Grist

Las operaciones de Cardinal se extienden al otro lado de la frontera entre Estados Unidos y México. La empresa tiene una fábrica en Ciudad Juárez (México), donde se empaquetan gasas, batas quirúrgicas, sábanas, escalpelos y otros utensilios médicos en kits que proporcionan «todo lo que un médico necesita» para llevar a cabo una intervención quirúrgica, según explica un trabajador. Los kits terminados se transportan en camión de vuelta a El Paso o a Nuevo México, donde son esterilizados con óxido de etileno por terceras empresas contratadas por Cardinal. A continuación, los productos se transportan en camión a uno de los dos almacenes de Cardinal en El Paso, donde permanecen hasta que se envían a los hospitales de todo el país. Durante todo el trayecto, en los camiones que los transportan y en los almacenes que los guardan, la superficie de los dispositivos esterilizados desprende óxido de etileno, un proceso llamado desgasificación.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency o EPA) regula las instalaciones donde se esterilizan los productos sanitarios, controlando los procesos y los protocolos de seguridad para mantener las emisiones de óxido de etileno en niveles seguros. Pero por múltiples razones, el gobierno federal —y la gran mayoría de los estados— ha hecho la vista gorda con los almacenes. Y ello a pesar de que estos centros de almacenamiento liberan a veces más óxido de etileno y suponen un riesgo mayor que las instalaciones de esterilización. Los reguladores de Georgia encontraron que ese era el caso en 2019, y un análisis de Grist encontró que el almacén junto a la casa de Domínguez planteaba una amenaza mayor que la instalación de esterilización de Nuevo México de la que Cardinal recibe productos.

Una señal de advertencia sobre el óxido de etileno en las instalaciones de Santa Teresa.

Ivan Pierre Aguirre / Grist Camiones cargan y descargan productos en un centro de esterilización de Santa Teresa, Nuevo México. La instalación utiliza óxido de etileno y forma parte de una amplia cadena de suministro médico.

Ivan Pierre Aguirre / Grist

«La EPA sabe que los riesgos del óxido de etileno se extienden mucho más allá de las paredes de la instalación de esterilización», dijo Jonathan Kalmuss-Katz, abogado de la organización medioambiental sin fin de lucro Earthjustice que trabaja con sustancias químicas tóxicas, «que la sustancia química permanece con el equipo cuando se lleva a un almacén, y que sigue liberándose, amenazando a los trabajadores y amenazando a las comunidades circundantes.»

«La EPA tenía la obligación legal de abordar esos riesgos», añadió.

En 2009, Cardinal Health se puso en contacto con la Comisión de Calidad Medioambiental de Texas (Texas Commission on Environmental Quality o TCEQ), el regulador medioambiental estatal, para solicitar permisos para sus emisiones de óxido de etileno. En ese momento, no se sabía que el compuesto químico era tan tóxico como lo es en realidad, y los funcionarios de la TCEQ hicieron pocas preguntas sobre el efecto que las emisiones tendrían para los residentes cercanos. El informe de Grist indica que la empresa no tenía ninguna responsabilidad legal de informar a las autoridades estatales, pero parece haberlo hecho como un acto de responsabilidad. La empresa no parece estar infringiendo ninguna norma estatal ni federal.

Las solicitudes de la empresa incluían un diagrama rudimentario de un camión llegando a un almacén, una flecha apuntando al aire para indicar las emisiones de óxido de etileno de la instalación, y un camión saliendo del almacén. «Debido a la descarga de los camiones con remolque, Cardinal Health está registrando el EtO fugitivo que se escapa al abrir cada uno de los remolques», señaló, utilizando la abreviación para el óxido de etileno.

Para calcular qué cantidad de la sustancia química se escapaba de los camiones que transportan productos esterilizados, Cardinal Health, siguiendo las instrucciones de la TCEQ durante el proceso de obtención de permisos, utilizó un modelo de la EPA desarrollado para los sistemas de tratamiento de aguas residuales y multiplicó la estimación por el número de camiones que esperaba que dejaran productos cada año. No está claro por qué la agencia dio instrucciones a Cardinal Health para que utilizara un modelo de aguas residuales para un contaminante atmosférico cuando existían alternativas, pero estos cálculos imprecisos llevaron a la empresa a calcular que sus operaciones de almacenamiento emitían al menos 479 libras al año. La TCEQ concedió los permisos a Cardinal sin exigir a la empresa que tomara medidas para reducir la contaminación ni que avisara a los residentes.

Cuatro años después, la empresa parecía haber hecho un esfuerzo por determinar cálculos más precisos. En un experimento realizado en 2013, la empresa instaló sopladores en un camión y midió la cantidad de óxido de etileno emitido, pero no incluyó otros detalles relevantes —como cuándo se realizaron las mediciones y cuántos productos transportaba el camión— en los registros de la TCEQ que Grist revisó. Cardinal descubrió que, en los primeros cinco minutos después de que un camión entra en el almacén, los productos esterilizados emiten óxido de etileno en sus niveles más altos. Pero después de cinco minutos, en lugar de reducirse a cero, los niveles de desgasificación se mantuvieron estables en 7 partes por millón durante las dos horas siguientes.



Después de ser esterilizados con óxido de etileno, los productos

médicos se empaquetan y se cargan en camiones.



Jesse Nichols / Parker Ziegler / Grist

Los documentos disponibles al público no ofrecen detalles sobre la procedencia de los camiones, el número de paquetes que transportaban o el tiempo que hacía que se habían esterilizado los productos —detalles clave que determinan la velocidad a la que el óxido de etileno se desprende, según Peltier. Si los dispositivos médicos en el camión que examinó Cardinal recorrieron una distancia corta o si el camión estaba casi vacío cuando se realizó el experimento, la empresa podría haber subestimado enormemente las emisiones.

«Demasiadas veces, estos permisos son sólo esperanzas y sueños», dijo Peltier. «En la práctica, como hemos aprendido en muchas de estas instalaciones, nuestras esperanzas y sueños no siempre se cumplen, y a veces tenemos emisiones mucho mayores de las que esperábamos. Y eso es lo que esperaría aquí».

Además, los análisis no tomaron en cuenta las emisiones de óxido de etileno una vez que los productos fueron trasladados al interior de las instalaciones de Cardinal.

Los toxicólogos llevan mucho tiempo identificando el óxido de etileno como una sustancia química peligrosa. En 1982, el Centro de Recursos para la Salud Laboral de la Mujer de la Universidad de Columbia publicó una serie de hojas informativas para educar a los trabajadores sobre esta sustancia química, y en 1995, la Biblioteca del Congreso publicó un estudio sobre los riesgos de utilizar el gas para desinfectar materiales de archivo. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando la EPA actualizó el valor de toxicidad del óxido de etileno, una cifra que define la probabilidad de desarrollar cáncer si uno está expuesto a una determinada cantidad de una sustancia química a lo largo de la vida. Ese mismo año, la agencia publicó un informe en el que reevaluaba el óxido de etileno utilizando un estudio epidemiológico de más de 18.000 trabajadores de instalaciones de esterilización. Los toxicólogos de la agencia determinaron que el producto químico era 30 veces más tóxico para los adultos y 60 veces más tóxico para los niños de lo que se creía anteriormente.

Datos sobre el óxido de etileno ¿Qué es el óxido de etileno? El óxido de etileno es un gas tóxico, incoloro e inodoro, que se utiliza para esterilizar productos médicos, fumigar especias y fabricar otros químicos industriales. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), aproximadamente la mitad de todos los dispositivos médicos estériles en Estados Unidos se desinfectan con óxido de etileno. ¿Cuáles son las fuentes de exposición al óxido de etileno? Las fuentes industriales de emisiones óxido de etileno se dividen en tres categorías principales: fabricación de productos químicos, esterilización médica y fumigación de alimentos. ¿Cuáles son los efectos en la salud de la exposición al óxido de etileno? El óxido de etileno, al que la EPA ha catalogado como carcinógeno, es dañino en concentraciones por encima de 0.1 partes por trillón si se está expuesto a él a lo largo de la vida. Numerosos estudios lo han vinculado con el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, así como con enfermedades del sistema nervioso y daño pulmonar. La exposición aguda al químico puede provocar pérdida del conocimiento, convulsiones o coma. ¿Cómo regula la EPA el óxido de etileno? Una norma de 2024 exige que las instalaciones de esterilización instalen equipo que minimice la cantidad del químico que se libera al aire. Sin embargo, la nueva regulación no contempla las emisiones de otras partes de la cadena de suministro de los dispositivos médicos, como los almacenes y los camiones que los transportan. La administración de Trump ha indicado que derogará la norma.

Determinaron que el óxido de etileno era uno de los contaminantes del aire más tóxicos regulados por el gobierno federal. La exposición prolongada se relacionó con tasas elevadas de linfoma y cáncer de mama entre las trabajadoras. En un estudio de 7.576 mujeres que habían pasado al menos un año trabajando en una instalación de esterilización médica, 319 desarrollaron cáncer de mama. Según un análisis de la organización sin fines de lucro Unión de Científicos Conscientes, aproximadamente 14 millones de personas en Estados Unidos viven cerca de una instalación de esterilización médica.

Como resultado de la nueva evaluación de la EPA, las empresas de todo el país se vieron sometidas a un mayor escrutinio, y algunas instalaciones de esterilización comenzaron a recibir inspecciones más frecuentes. Pero los reguladores de Texas cuestionaron el informe de la EPA. En 2017, ocho años después del primer permiso concedido a Cardinal Health, la TCEQ lanzó su propio estudio sobre el producto químico y estableció un umbral para las emisiones de óxido de etileno que era 2.000 veces más permisivo que el de la EPA, lo que desencadenó una batalla legal que aún se está desarrollando en los tribunales. En el caso de los almacenes, que no están sujetos al escrutinio federal, la actitud permisiva de la TCEQ se tradujo en una supervisión prácticamente nula.

A principios de 2020, la gente de todo el mundo tenía poca energía para otra cosa que no fuera la pandemia de COVID-19. Y, sin embargo, el aumento de la demanda de dispositivos médicos esterilizados y luego mascarillas significaba que más camiones con más materiales pasaban por almacenes como el que está justo detrás del patio trasero de los Domínguez.

Para calcular aproximadamente el nivel de exposición de su familia al óxido de etileno durante ese periodo, Grist pidió a un experto en modelización del aire, que pasara las emisiones declaradas por Cardinal Health por un modelo matemático que simula cómo se dispersan las partículas contaminantes por la atmósfera. (Este mismo modelo es utilizado por la EPA y las empresas, incluida Cardinal, durante el proceso de obtención de permisos). Grist recopiló la información sobre las emisiones a partir de los archivos de permisos que la empresa había presentado al estado.

Los resultados indicaron que las concentraciones de óxido de etileno en el bloque de Domínguez equivalían a un riesgo de cáncer estimado de 2 entre 10.000; es decir, si 10.000 personas están expuestas a esa concentración de óxido de etileno a lo largo de su vida, cabría esperar que dos desarrollaran cáncer a causa de la exposición.

La EPA nunca ha sido muy clara sobre el nivel de riesgo de cáncer que considera aceptable para la población. En cambio, ha utilizado «puntos de referencia» de riesgo para guiar las decisiones sobre la autorización de nuevas fuentes de contaminación cerca de las comunidades. El límite inferior de este espectro de riesgos es 1 en 1 millón, un nivel por encima del cual la agencia ha dicho que se esfuerza por proteger al mayor número posible de personas. En el extremo superior del espectro está 1 entre 10.000 —un nivel que los expertos en salud pública han argumentado durante mucho tiempo que es demasiado permisivo, ya que el riesgo de cáncer de una persona por exposición a la contaminación se acumula al riesgo de cáncer que ya tiene por factores genéticos y ambientales. El riesgo para Domínguez y su familia es incluso mayor.

Según los resultados del modelizador del aire, 603.000 residentes de El Paso, aproximadamente el 90% de la población de la ciudad, están expuestos a un riesgo de cáncer superior a 1 en 1 millón sólo por los dos almacenes de Cardinal Health. Más de 1.600 personas, incluidos muchos vecinos de Domínguez, están expuestas a niveles superiores al umbral de aceptabilidad de la EPA de 1 entre 10.000. El análisis también estimó que el riesgo del almacén de Cardinal Health es mayor que el de una instalación de esterilización médica de Sterigenics, situada a apenas 35 millas en Santa Teresa, Nuevo México. Estos resultados subrayan la cantidad de óxido de etileno que puede acumularse en el aire simplemente por la liberación de gases. Grist proporcionó estos resultados a Cardinal Health, la TCEQ y la EPA. Ninguno de ellos respondió específicamente a las preguntas sobre estos hallazgos.

En 2021, Domínguez dio a luz a su segundo hijo y, en los años siguientes, tanto ella como sus hijos empezaron a sufrir problemas respiratorios. Su hijo pequeño, en particular, desarrolló graves problemas respiratorios, y un neumólogo le recetó un inhalador y medicamentos antialérgicos para ayudarle a respirar mejor. Su hija, ya adolescente, se quejaba de dolores de cabeza persistentes. Y ella también empezó a tener dolores de cabeza sinusales.

Mientras tanto, Cardinal Health estaba ampliando sus operaciones. En 2023, la empresa solicitó a la TCEQ una actualización de su permiso «lo antes posible». En el almacén al otro lado de la ciudad de donde vive Domínguez, la empresa pronto esperaba recibir casi cuatro veces más camiones que transportaban productos esterilizados —potencialmente hasta 10.000 camiones al año— y el aumento del tráfico de camiones «podría incrementar las emisiones potenciales» de óxido de etileno.

Cardinal se basó en el experimento de 2013 para estimar las emisiones de la instalación, simplemente multiplicando esa concentración por el nuevo número máximo de camiones que la instalación estaría autorizada a recibir. El cálculo aproximado llevó a la empresa a estimar que el almacén situado al otro lado de la ciudad de Domínguez aumentaría sus emisiones a 1.000 libras de la sustancia química al año.

Camiones aparcados frente a un almacén de Cardinal Health cerca del aeropuerto de El Paso. La empresa solicitó un permiso para aceptar cargamentos de hasta 10.000 camiones al año en 2023. Ivan Pierre Aguirre / Grist

Cardinal también calculó que el equipo médico emitiría 637 libras de óxido de etileno al año dentro del almacén. Sin embargo, alegó que esas emisiones son «de minimus», es decir, fuentes insignificantes de contaminación. Según la legislación del estado de Texas, las emisiones mínimas, como los vapores que pueden formarse en un armario de limpieza donde se almacenan disolventes o los gases producidos por el funcionamiento de aparatos de aire acondicionado o calefactores, pueden quedar excluidas de los permisos.

«A ver, si soy profesor de universidad, no quiero estar pensando en los compuestos orgánicos volátiles que salen de los marcadores con los que escribo en la pizarra», dijo Ron Sahu, ingeniero mecánico y consultor con décadas de experiencia trabajando con reguladores medioambientales estatales y federales y con operadores industriales. Sin embargo, las excepciones arriba, continuó Sahu, «no se pensaron para compuestos altamente tóxicos como el óxido de etileno».

Como exigen las normas de Texas, Cardinal estudió instalaciones de todo el país que emiten cantidades comparables de óxido de etileno e hizo un resumen de la tecnología que utilizan para reducir las emisiones. Dado el volumen de las emisiones del almacén, las instalaciones más análogas eran las propias esterilizadoras. La empresa encontró dos esterilizadoras en Texas que utilizan equipos capaces de reducir sus emisiones en un 99%.

Pero estas opciones, concluyó Cardinal, tenían un «coste excesivo» y las emisiones del almacén eran «muy bajas». En su lugar, la empresa dijo que simplemente «restringiría» el número de camiones que descargan productos esterilizados: sólo tres por hora y 10.000 al año. En otras palabras, ampliaría sus operaciones, pero de forma controlada, con el fin de evitar métodos probados para reducir las emisiones de óxido de etileno.

Grist envió a la TCEQ preguntas detalladas por escrito sobre los permisos que concedió a Cardinal. Aunque las preguntas se basaban en documentos que la agencia ya había hecho públicos, un portavoz requirió que Grist enviara una solicitud formal de acceso a los registros «debido al nivel de exigencia y a la cantidad de información técnica que solicita».

Finalmente, en 2023, la TCEQ concedió el nuevo permiso a Cardinal.

Al mismo tiempo que Cardinal Health ampliaba sus operaciones en Texas, la lucha por lograr una supervisión más estricta del óxido de etileno se extendía por todo el país. Individuos de Lakewood, Colorado, presentaron demandas privadas por daños sanitarios relacionados con la exposición al óxido de etileno; otros se unieron a demandas colectivas contra empresas de esterilización y la EPA.

Finalmente, en abril de 2023, la EPA propuso regulaciones largamente esperadas para reducir las emisiones de óxido de etileno de las esterilizadoras. Si bien el proyecto de norma abarcaba las emisiones de los centros de almacenamiento ubicados en las propias instalaciones, no incluía los almacenes externos. Tampoco se incluyeron en el proyecto de norma otras disposiciones que los defensores del medio ambiente esperaban, como el control obligatorio del aire en las proximidades de las instalaciones.

De acuerdo con el procedimiento estándar, la EPA abrió un periodo de 75 días para comentarios públicos y posibles revisiones del proyecto de norma. Earthjustice organizó una reunión de defensores comunitarios de todo el país para aumentar la presión sobre la agencia para que reforzara su propuesta. Residentes de California, Texas, Puerto Rico y otros lugares con instalaciones de esterilización pasaron dos días en Washington, D.C., haciendo peticiones a los miembros del Congreso, reuniéndose con la EPA y compartiendo sus historias de exposición.

¿Está usted expuesto al EtO?

Daniel Savery, un representante legislativo de Earthjustice que ayudó a organizar el evento, dijo a Grist que la reunión con la Oficina de Aire y Radiación de la EPA contó con una buena asistencia y que los líderes expresaron empatía por las historias que escucharon. Pero cuando la agencia publicó la norma definitiva en marzo de 2024, no se incluyeron ni los almacenes externos ni la vigilancia obligatoria del aire. La normativa hace referencia al problema de los almacenes externos e indica la intención de la agencia de recopilar información sobre ellos, un primer paso que Savery cree que no se habría incluido en la norma si no fuera por la presión de las reuniones de Washington. No obstante, añadió, la EPA debería haber recopilado información sobre los almacenes de suministros médicos hace mucho tiempo.

«Esta no es su primera vez en el ruedo», dijo Savery, aludiendo a los ocho años que los defensores llevan presionando a la agencia para que aborde la exposición al óxido de etileno desde que se determinó su alta toxicidad en 2016. La Oficina del Inspector General de la EPA, un organismo de control independiente de la agencia, había pedido a los reguladores federales ya en 2020 que hicieran un mejor trabajo informando al público sobre su exposición al óxido de etileno de la industria de la esterilización. «En gran parte, el país sigue con una venda en los ojos respecto a estas fuentes de emisiones», señaló Savery.

El almacén de Cardinal Health en el este de El Paso está a unos cientos de metros de un barrio residencial. La empresa tiene permisos del estado para emitir óxido de etileno, pero los residentes no son conscientes de su exposición al producto químico. Ivan Pierre Aguirre / Grist

Los esfuerzos para frenar las emisiones de óxido de etileno parecen poco probables durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. El nominado de Trump para dirigir la oficina de calidad del aire de la EPA, Aaron Szabo, fue cabildero de la industria de la esterilización, y la agencia hace poco pidió a las esterilizadoras que buscan una exención de las reglas de óxido de etileno que envíen sus peticiones a una dirección de correo electrónico dedicada al gobierno. Desde entonces, la administración de Trump también ha dicho en presentaciones judiciales que planea «revisar y reconsiderar» las normas para las empresas de esterilización.

Un portavoz de la EPA dijo que no pueden «hablar de las decisiones de la administración Biden-Harris» y citó la reciente decisión de la agencia de ofrecer exenciones a las esterilizadoras. El portavoz también se refirió a otra decisión de la EPA de regular el óxido de etileno como pesticida. Esa decisión «podría requerir un estudio específico para recopilar datos sobre la exposición de los trabajadores al EtO en dispositivos médicos fumigados», dijo el portavoz. Sin embargo, al igual que con la regla de las esterilizadoras, la administración de Trump también podría decidir rescindir la determinación de pesticidas.

«El óxido de etileno de estos almacenes simplemente no está regulado», dijo Sahu, el ingeniero mecánico. «No hay ningún control, así que todo acabará tarde o temprano en el aire ambiente».

El pasado agosto, una mañana nublada en el este de El Paso (Texas), cuando la mayoría de la gente apenas empezaba su día, los trabajadores de Cardinal Health estaban sentados en sus coches aparcados en una calle cerca del almacén, a tiro de piedra del patio trasero de Domínguez. Habiendo empezado sus turnos a las 5 de la mañana, todos estaban de descanso. Un joven trabajador hablaba con su novia. Otro miraba Facebook. Y otro comía Takis, manchándose los dedos de un rojo vivo.

Algunos de sus trabajos requieren mover palés del tamaño de un frigorífico llenos de dispositivos médicos esterilizados. Otros abren con mucho cuidado los palés envueltos en plástico, trasladan las cajas de cartón que contienen los kits médicos al interior del almacén y los vuelven a empaquetar para enviarlos en camiones a hospitales de todo el país. Lo hacen con guantes protectores, mascarillas básicas y redecillas para el pelo —precauciones que la empresa exige para garantizar la esterilidad de los equipos médicos, no la protección de los trabajadores.

Un camión cargado de dispositivos médicos sale del almacén de Cardinal Health en el este de El Paso. Ivan Pierre Aguirre / Grist

Grist habló con varios de ellos mientras descansaban o salían de sus turnos. Aunque ninguno de los trabajadores quiso hablar con los reporteros de Grist de forma oficial, por miedo a represalias de su empleador, compartieron sus experiencias sobre el trabajo en el almacén. La mayoría no sabía que estaban expuestos al óxido de etileno. Algunos habían oído hablar del producto químico, pero desconocían su grado de exposición y los riesgos que entrañaba.

Grist también distribuyó folletos a los trabajadores y a los residentes cercanos explicando los riesgos de la exposición al óxido de etileno. Dos trabajadores llamaron a Grist utilizando el número de contacto del folleto y dijeron que habían desarrollado cánceres después de empezar a trabajar allí. Los tipos de cáncer que se les habían diagnosticado se han relacionado con la exposición al óxido de etileno.

Desde que se enteró de las emisiones del almacén, Domínguez dice que ahora se lo piensa dos veces antes de dejar jugar a su hijo pequeño en el patio trasero. «Estamos dentro de la casa la mayor parte del tiempo por esa razón», dijo.

Domínguez había estado considerando comprar la propiedad de su jefe, pero ahora el futuro de su familia en su casa es incierto.

