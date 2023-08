La cabeza del Perucetus tendría adaptaciones para cualquier forma de vida que persiguiera. “Me encantaría ver el cráneo de este tipo”, dijo Thewissen.

Independientemente de cómo se las arreglara para subsistir, el Perucetus es la prueba de que las ballenas no tuvieron que esperar hasta épocas recientes para hacerse enormes. “El mensaje más importante no es que podemos entrar en el Libro Guinness de los Récords”, dijo Amson. “Es que hay otro camino hacia el gigantismo”.

Carl Zimmer escribe la columna “Orígenes”. Ha publicado 14 libros, entre ellos Life’s Edge: The Search For What It Means To Be Alive.