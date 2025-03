Read this story in English here.

El silencioso avión supersónico de investigación X-59 de la NASA ha superado las pruebas electromagnéticas, confirmando que sus sistemas funcionarán juntos de forma segura y sin interferencias a través de diferentes escenarios.

“Alcanzar esta fase demuestra que la integración de la aeronave está avanzando,” dijo Yohan Lin, jefe de aviónica del X-59 de la NASA. “Es emocionante ver el progreso, sabiendo que hemos superado un gran obstáculo que nos acerca al primer vuelo del X-59.”

Las interferencias electromagnéticas ocurren cuando una fuente de campo eléctrico o magnético afecta a las operaciones de una aeronave, pudiendo afectar la seguridad. Estas interferencias, ya sean de una fuente externa o de los propios equipos de la aeronave, pueden alterar las señales electrónicas que controlan los sistemas críticos – similar a los efectos que produce la estática en un radio de un aparato emisor cercano, como un teléfono.

Las pruebas, realizadas en las instalaciones del contratista Lockheed Martin Skunk Works en Palmdale, California, garantizaron que los sistemas de a bordo del X-59 – como radios, equipos de navegación y sensores – no interfirieran entre sí ni causaran problemas inesperados. Durante estas pruebas, los ingenieros activaron cada sistema de la aeronave uno a la vez mientras monitoreaba los otros sistemas para detectar posibles interferencias.

“Estas pruebas nos ayudaron a determinar si los sistemas del X-59 interfieren entre sí,” explicó Lin. “En esencia, activamos un sistema y monitorizamos el otro para detectar ruidos, fallos o errores.”

El X-59 generará un estampido más silencioso en lugar de un estruendo fuerte mientras vuela más rápido que la velocidad del sonido. La aeronave es la pieza central de la misión Quesst de la NASA, que proporcionará a los reguladores información que podría ayudar a levantar las prohibiciones actuales de los vuelos supersónicos comerciales sobre tierra. Actualmente, la aeronave está siendo sometida a pruebas en tierra para garantizar su seguridad y rendimiento. Recientemente se han completado con éxito una serie de pruebas de motor. Las pruebas de interferencias electromagnéticas para examinar los sistemas electrónicos internos del X-59 siguieron.

En otras pruebas de interferencias electromagnéticas, el equipo examinó el funcionamiento del tren de aterrizaje del X-59, asegurándose de que este componente crítico puede extenderse y retraerse sin afectar a otros sistemas. También probaron que el cierre de interruptor de combustible funcionara correctamente sin interferencias.

Durante estas pruebas también se evaluó la compatibilidad electromagnética, para garantizar que los sistemas del X-59 funcionen correctamente cuando eventualmente vuele cerca de aviones de investigación de la NASA.

Los investigadores colocaron el X-59 en el suelo frente al F-15D de la NASA, a una distancia de 47 pies y luego a 500 pies. La proximidad de las dos aeronaves reproducía las condiciones necesarias para que el F-15D utilice una sonda especial para recopilar mediciones sobre las ondas de choque que producirá el X-59.

“Queremos confirmar que hay compatibilidad entre los dos aviones, incluso a corta distancia,” dijo Lin.

Para las pruebas de compatibilidad electromagnética, el equipo encendió el motor del X-59 al mismo tiempo que encendía el radar del F-15D, el transpondedor de radar de banda C y los radios. Los datos del X-59 se transmitieron al Centro de Operaciones Móviles de la NASA, donde el personal de la sala de control y los ingenieros observaron si se producían anomalías.

“Lo primero que hay que hacer es descubrir cualquier posible interferencia electromagnética o problema de compatibilidad electromagnética en tierra,” explica Lin. “Esto reduce el riesgo y nos asegura que no nos enteremos de los problemas en el aire.”

Ahora que han concluido las pruebas electromagnéticas, el X-59 está listo para pasar a las pruebas de pájaro de hierro virtual (una estructura que se utiliza para probar los sistemas de una aeronave en un laboratorio, simulando un vuelo real), en las que se introducirán datos en el avión bajo condiciones normales y de fallo, y después a las pruebas de rodaje antes del vuelo.

Artículo Traducido por: Priscila Valdez