We report for the first time an ocular anomaly in a spider of the genus Cyclosternum Ausserer, 1871 (Theraphosidae), housed in the wet collection of the invertebrate section of the Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador.

Guallasamin, Diana. (2025). First report of an ocular anomaly in Cyclosternum Ausserer, 1871 (Araneae: Theraphosidae) from Ecuador. Revista Ibérica de Aracnología. 46. 131-132.