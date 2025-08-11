La Tormenta Tropical Erin ha comenzado lo que se espera sea un recorrido oceánico de más de una semana a través del Atlántico Norte. Según las proyecciones actuales, gran parte de ese trayectoria será como un huracán potente que merece un seguimiento cercano.

Erin fue designada como tormenta tropical el lunes, después de atravesar con fuerza las islas de Cabo Verde el domingo como una fuerte perturbación. A las 11 a.m. EDT del lunes, Erin se encontraba a casi 300 millas al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde, avanzando hacia el oeste a un rápido paso de 20 mph. Los vientos sostenidos de Erin eran de 45 mph.

Entre 1990 y 2020, la fecha promedio de formación de la quinta tormenta tropical del Atlántico en el año fue el 22 de agosto, por lo que la temporada actual está algo adelantada en términos de formación de tormentas con nombre. Sin embargo, todas las tormentas nombradas hasta ahora han sido solo tormentas tropicales de débil a moderada intensidad. La fecha promedio de formación del primer huracán atlántico es el 11 de agosto, y los pronósticos actuales indican que Erin alcanzará fuerza de huracán el miércoles 13 de agosto.

El lunes, Erin presentaba una circulación pequeña pero bien definida, detectada mediante datos de viento de un dispersómetro satelital. La cizalladura del viento era ligera a moderada (alrededor de 10 nudos), y la atmósfera estaba relativamente húmeda, con una humedad relativa en niveles medios cercana al 60 %. Los sistemas tropicales en formación suelen beneficiarse de procesos nocturnos que ayudan al desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas —el llamado máximo convectivo nocturno—, lo que impulsó el desarrollo de Erin la noche del domingo. Otro factor a favor de Erin es un movimiento general ascendente en el Atlántico tropical oriental, resultado de la alineación de varios patrones de gran escala.

Figura 1. Durante los últimos 174 años, un total de 41 sistemas en el Atlántico (trayectorias mostradas) se desarrollaron o pasaron a menos de 200 millas del punto donde se formó Erin mientras tenían fuerza de tormenta tropical o huracán. (Crédito de la imagen: NOAA Hurricane History)

Erin toma ventaja temprana

Geográficamente hablando, Erin ha comenzado de forma temprana. Las ondas tropicales que salen de África Occidental son una de las fuentes más comunes de desarrollo en el Atlántico, pero a menudo tardan días en organizarse, ya que las temperaturas superficiales del mar (TSM) en el extremo oriental del Atlántico suelen estar algo frías para favorecer el desarrollo. Las TSM bajo Erin el lunes estaban cerca del promedio para esta época del año, alrededor de 26 °C (79 °F), considerado el mínimo para que se forme una tormenta tropical.

Como se muestra en la figura 1, en los 174 años de la base de datos de huracanes del Atlántico de la NOAA, solo 41 tormentas tropicales se han desarrollado o han pasado a menos de 200 millas de la ubicación inicial de Erin (latitud 17,4 norte, longitud 28,0 oeste). La más reciente fue el Huracán Margo en 2023, que cruzó sin causar daños el centro del Atlántico Norte. La mayoría —aunque no todas— recurvaron hacia el norte a través del Atlántico sin afectar a las islas del Caribe ni a América del Norte (y ninguna llegó realmente al Caribe).

Las dos tormentas más poderosas en las últimas décadas que se formaron cerca del lugar de origen de Erin causaron cada una decenas de miles de millones de dólares en daños en EE. UU. y se cobraron al menos 50 vidas:

Florence (2018) : se debilitó de categoría 4 a categoría 1 antes de tocar tierra, pero provocó inundaciones catastróficas en Carolina del Norte.

: se debilitó de categoría 4 a categoría 1 antes de tocar tierra, pero provocó inundaciones catastróficas en Carolina del Norte. Irma (2017): fue el primer huracán registrado en impactar las Islas de Sotavento del norte con fuerza de categoría 5 y se convirtió en la tormenta más costosa en la historia de Cuba. Alcanzó los Cayos de Florida como categoría 4 y se debilitó mientras avanzaba al norte por la península occidental de Florida, causando una devastación generalizada.

Otras dos tormentas significativas para EE. UU. en la figura 1 son Gloria (1985), que se debilitó de categoría 4 antes de golpear Long Island, Nueva York, como categoría 1, y el huracán de las Islas Marinas (1893), que dejó al menos 1 000 muertos con su inusual impacto como tormenta de categoría 3 cerca de Savannah, Georgia, causando una marejada masiva en Georgia y Carolina del Sur.

Pronóstico para Erin: una tormenta poderosa con trayectoria clásica en el Atlántico Norte

Los modelos de pronóstico muestran un inusual nivel de acuerdo en que Erin probablemente se intensifique esta semana hasta convertirse en un huracán mayor para el fin de semana y que continúe siendo intenso bien entrada la próxima semana. Erin encontrará temperaturas superficiales del mar cada vez más cálidas a medida que se desplace principalmente hacia el oeste en los próximos días, adentrándose en el Atlántico tropical central. Se prevé que las TSM en la trayectoria de Erin alcancen unos 28 °C (82 °F) para el jueves y 29 °C (84 °F) para el sábado.

A comienzos de la próxima semana, Erin también se encontrará con un mayor contenido de calor oceánico en el Atlántico Norte occidental, así como con temperaturas superficiales del mar alrededor de 1 °C (2 °F) por encima del promedio para mediados de agosto.

La cizalladura del viento se mantendrá de ligera a moderada sobre Erin durante los próximos días, y la atmósfera circundante debería permanecer bastante húmeda. Es posible que la cizalladura aumente a finales de la semana antes de disminuir nuevamente para el fin de semana, por lo que la intensificación de Erin podría detenerse brevemente. Por otro lado, Erin es por ahora un sistema relativamente pequeño, lo que significa que podría fortalecerse o debilitarse con rapidez. El pronóstico inicial del Centro Nacional de Huracanes para Erin es de un fortalecimiento gradual, alcanzando fuerza de huracán para el miércoles y categoría 3 (huracán mayor) para el sábado.

Hasta el lunes, varios modelos de conjunto coincidían ampliamente en que es mucho más probable que Erin recurve hacia el este de América del Norte que que se desplace hacia la costa este de EE. UU. Esto se debe a que se prevé que una vaguada en niveles altos, que podría “recoger” a Erin, avance a través del noreste de Estados Unidos y el este de Canadá hacia el Atlántico Norte.

Casi todos los miembros de los conjuntos de modelos europeos y GFS de la tarde del domingo y la mañana del lunes, así como del conjunto experimental de modelos tropicales de IA de Google, pronostican que Erin recurvará bruscamente hacia el norte y noreste, lo que podría afectar a Bermudas, después de que la tormenta haga un giro pronunciado hacia la derecha en algún punto justo al norte de las Islas de Sotavento.

Un punto importante: cualquier recurvatura de este tipo no comenzaría sino hasta dentro de una semana, un plazo lo suficientemente largo como para que las corrientes de dirección previstas puedan cambiar de manera sutil pero significativa. Por el momento, la fuerte concordancia tanto dentro como entre los conjuntos de modelos es una señal positiva, pero será fundamental vigilar cualquier cambio sustancial en las proyecciones durante los próximos días.

Suponiendo que Erin se intensifique y se mantenga como un huracán prolongado, como se espera, es probable que genere durante varios días grandes marejadas que provoquen oleaje elevado, erosión costera y corrientes de resaca peligrosas a lo largo de un amplio tramo de la costa atlántica de América del Norte, así como en las costas con orientación norte de las islas de las Antillas Mayores.

Se espera que Erin sea el único sistema de gran preocupación en el Atlántico por lo menos durante la próxima semana. En el pronóstico tropical de las 2 p.m. del lunes emitido por el Centro Nacional de Huracanes, dos sistemas débiles en el Atlántico Norte central tenían cada uno solo un 10 % de probabilidad de un desarrollo moderado en los próximos dos días. Una perturbación frente a la costa central del golfo recibió una probabilidad casi nula, aunque podría producir acumulaciones aisladas de entre 2 y 4 pulgadas de lluvia en el extremo occidental del Panhandle de Florida a inicios de esta semana.

Jeff Masters ha contribuido a este reportaje.