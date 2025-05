Read this story in English here.

¿Sueñas con trabajar para la NASA y contribuir a la exploración y la innovación en beneficio de la humanidad? Los programas de pasantías de la agencia ofrecen a los estudiantes de secundaria y universitarios la oportunidad de avanzar en la misión de la NASA en aeronáutica, ciencia, tecnología y espacio.

Claudia Sales, Kassidy McLaughlin y Julio Treviño empezaron sus carreras como pasantes en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA en Edwards, California, donde siguen explorando los secretos del universo. Sus experiencias ponen de ejemplo el impacto a largo plazo de los programas STEM de la NASA. STEM es un acrónimo en inglés que hace referencia a las materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

“Desde niña supe que quería trabajar para la NASA,” dijo Claudia Sales, ingeniera jefa adjunta en funciones del X-59 y líder de certificación de navegabilidad del avión supersónico silencioso experimental de la agencia.

La trayectoria de Sales en la NASA comenzó en 2005 como pasante de Pathways, un programa de trabajo y estudio (cooperativo) de la NASA. Ella trabajó en las ramas de propulsión y estructuras y proyectos como el avión de investigación hipersónico X-43A (Hyper-X) y el vehículo de lanzamiento orbital reutilizable X-37, donde tuvo la oportunidad de realizar cálculos para estimaciones térmicas y análisis de trayectorias. También realizó trabajos de diseño en el taller de Fabricación Experimental de la NASA Armstrong.

“Mi sueño era formar parte de proyectos de investigación en vuelos únicos,” dijo Sales. “Mi mentor fue increíble al exponerme a una amplia variedad de experiencias y trabajar en algo singular que algún día se implementará en un vehículo aéreo para hacer del mundo un lugar mejor.”

Asimismo, Kassidy McLaughlin, ingeniera de sistemas de vuelo, descubrió que la mentoría y la experiencia práctica como pasante fueron clave para su desarrollo profesional. Actualmente ella dirige el desarrollo de una estación de control terrestre en la NASA Armstrong.

En la secundaria y la universidad, McLaughlin se inscribió a clases STEM, sabiendo que quería seguir una carrera en ingeniería. Animada por su madre a solicitar una pasantía en la NASA, la carrera de McLaughlin comenzó en 2014 como pasante de la Oficina de Participación STEM de la NASA Armstrong. Más adelante hizo la transición al programa Pathways.

“Mi mentor me dio las herramientas necesarias y me animó a hacer preguntas,” dijo McLaughlin. “Me ayudó a ver que era capaz de cualquier cosa si me lo proponía.”

Durante cinco rotaciones como pasante, ella trabajó en el proyecto Sistemas de Aeronaves no tripulados integrados en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (UAS in the NAS, por su acrónimo inglés). “Es una sensación muy gratificante estar en una sala de control cuando algo en lo que has trabajado está volando,” dijo McLaughlin. Esa experiencia la inspiró a seguir la carrera de ingeniería mecánica.

“La NASA Armstrong ofrecía algo especial en cuanto a la gente,” dijo McLaughlin. “La cultura en el centro es muy amable y todos son muy acogedores.”

Julio Treviño, ingeniero jefe de operaciones del proyecto Global Hawk SkyRange de la NASA, garantiza la navegabilidad a lo largo de las fases de planificación, integración y vuelo de sistemas y vehículos singulares. También es controlador de misión certificado, director de misión e ingeniero de pruebas de vuelo para varias aeronaves de la agencia.

Al igual que McLaughlin, Treviño comenzó su carrera en 2018 como pasante de Pathway en la rama de Dinámica y Controles en la NASA Armstrong. Esa experiencia le abrió el camino hacia el éxito tras graduarse en ingeniería mecánica.

“Como pasante, tuve la oportunidad de trabajar en el diseño y la creación de un modelo de batería para un avión totalmente eléctrico,” dijo Treviño. “Se publicó oficialmente como modelo de software de la NASA para que lo utilice cualquier persona en la agencia.”

Treviño también reconoce la cultura y la gente de la NASA como lo mejor de su pasantía. “Tuve mentores que me apoyaron mucho durante mi tiempo como pasante, y el hecho de que todos aqui realmente amen el trabajo que hacen es increíble,” él dijo.

Cada año, la NASA ofrece a más de 2,000 estudiantes la oportunidad de influir en la misión de la agencia a través de pasantías. Las fechas de solicitud para el otoño de 2025 es el 16 de mayo.

Para obtener más información sobre los programas de pasantías de la NASA, las fechas límite de solicitud y elegibilidad, visite https://www.nasa.gov/learning-resources/internship-programs/