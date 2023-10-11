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Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş izle, 2023 yılında yayınlanan aksiyon türünde Tom Cruise’nin başrol oynadığı filmdir, Joseph Koinski tarafından yönetilmiştir.

Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş Konusu; Pete Mitchell ismindeki adam ömrünün yarısını havacı olarak geçirmiş başarılı, mutlu, istediği işi yapan bır pilottur, istediği her şeyi başarma becerisine sahip Pete’nin gökyüzü adeta evidir. Daha yüksek bir mevkiye sırf uçmayı bırakmamak için gelmez, bir gün Rooster ile tesadüfen karşılaşır, onu hiç görmeyi beklemiyordur, Rooster’i görmek onun korkularıyla yüzleşmesine sebep olur. Aksiyon Filmleri izle

Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş Oyuncuları; Lewis Pullman, Jon Hamm, Tom Cruise, Manny Jacinto, Val Klimer, Ed Harris, Lyliana Wray, Miles Teller, Glen Power, Jean Louise Kelly, Jennifer Connelly… Efsane Filmler izle

Donanmanın en iyi pilotlarından biri olan Pete “Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş” Mitchell, 30 yıllık hizmetten sonra ait olduğu yerde, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlar ve kendisini yere bağlayacak olan terfiden kaçar. Kendisini Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş mezunlarından oluşan bir müfrezeyi o güne kadar hiçbir pilotun görmediği özel bir görev için eğitirken bulur. Belirsiz bir gelecekle ve geçmişinden gelen anılarla karşı karşıya kalan Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş, en büyük korkularıyla yüzleşmek ve büyük bir fedakarlık yapmasını gerektiren bir göreve gitmek zorunda kalır.

Çıkış : 2023-05-02

Çalışma Süresi : 131 dakika

Tür : Aksiyon, Dram

Yıldızlar : Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Bashir Salahuddin

Yönetmen : Jerry Bruckheimer, Hans Zimmer, Mike Stenson, Chad Oman, Denise Chamian

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Donanmanın en iyi pilotlarından biri olan Pete “Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş” Mitchell, 30 yıllık hizmetten sonra ait olduğu yerde, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlar ve kendisini yere bağlayacak olan terfiden kaçar. Kendisini Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş mezunlarından oluşan bir müfrezeyi o güne kadar hiçbir pilotun görmediği özel bir görev için eğitirken bulur. Belirsiz bir gelecekle ve geçmişinden gelen anılarla karşı karşıya kalan Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş, en büyük korkularıyla yüzleşmek ve büyük bir fedakarlık yapmasını gerektiren bir göreve gitmek zorunda kalır.

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