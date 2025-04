[Click here to read in English]

Una vez más, es probable que la temporada de huracanes en el Atlántico de 2025 sea inusualmente activa, según el último pronóstico estacional del equipo de predicción de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, publicado el 3 de abril. Liderado por Phil Klotzbach, con la colaboración de Michael Bell y Levi Silvers, el equipo de CSU pronosticó 17 tormentas con nombre, nueve huracanes, cuatro huracanes de gran intensidad y una Energía Ciclónica Acumulada (ACE, por sus siglas en inglés) de 155, un 26 % por encima del promedio.

Esta cifra es superior a los promedios a largo plazo del período 1991-2020, que registró 14.4 tormentas con nombre, 7.2 huracanes, 3.2 huracanes de gran intensidad y un ACE de 123. El año pasado hubo 18 tormentas con nombre, 11 huracanes, cinco huracanes de gran intensidad y un ACE de 162. En la última década, solo dos temporadas de huracanes en el Atlántico tuvieron un ACE significativamente por debajo del promedio 1991-2020: 2022 y 2015.

El pronóstico de CSU también prevé una mayor probabilidad de que un huracán de gran intensidad toque tierra en EE. UU.: 51 % (promedio a largo plazo: 43 %). Además, asigna un 26 % de probabilidad de que un huracán de gran intensidad impacte la costa este o la península de Florida (promedio a largo plazo: 21 %) y un 33 % para la costa del Golfo (promedio a largo plazo: 27 %). Para el Caribe, se estima un 56 % de probabilidad de que al menos un huracán de gran intensidad pase por la región (promedio a largo plazo: 47 %).

El pronóstico de CSU se basa en un modelo estadístico desarrollado a partir de más de 40 años de datos históricos sobre huracanes en el Atlántico, complementado con modelos dinámicos de cuatro centros de predicción: ECMWF (modelo europeo), UKMET, la Agencia Meteorológica de Japón y el Centro Euro-Mediterráneo sobre el Cambio Climático (CMCC).

Figura 1. Desviación de la temperatura de la superficie del mar respecto al promedio para el 3 de abril de 2025.

Las temperaturas de la superficie del mar en la Región Principal de Desarrollo de huracanes, ubicada entre África y Centroamérica entre los 10-20°N, fueron aproximadamente 0.5°C (0.9°F) por encima del promedio en la mitad occidental, pero 0.5°C (0.9°F) por debajo del promedio en la mitad oriental. Prácticamente todas las ondas tropicales africanas atraviesan la Región Principal de Desarrollo, y estas ondas tropicales son responsables del 85 % de los huracanes de gran intensidad en el Atlántico y del 60 % de todas las tormentas con nombre. Durante la temporada de huracanes, temperaturas de la superficie del mar superiores al promedio en esta región suelen favorecer una temporada activa, siempre que no haya un evento de El Niño. Por el contrario, cuando las temperaturas son más frías de lo normal, es más probable que la temporada de huracanes en el Atlántico esté por debajo del promedio. (Crédito de la imagen: tropicaltidbits.com).

El equipo de CSU citó dos razones principales para su pronóstico por encima del promedio para 2025:

Es probable que las condiciones de ENSO neutral o una La Niña débil se presenten este otoño.

La Niña conditions in the Eastern Pacific have been weak in recent months, and most models are either forecasting neutral or weak La Niña conditions for the peak of the Atlantic hurricane season. NOAA’s Climate Prediction Center, in its latest March 13 monthly advisory, predicted a 49% chance of neutral conditions, a 38% chance of La Niña, and a 13% chance of El Niño for the peak of the Atlantic hurricane season.

El Niño conditions favor a slower-than-usual Atlantic hurricane season as a result of an increase in the upper-level winds over the tropical Atlantic that can tear storms apart (higher vertical wind shear). In contrast, when neutral or La Niña conditions are present, an active hurricane season becomes more likely. Since 1950, U.S. landfalls by major hurricanes have been more than twice as likely during a La Niña year compared to an El Niño year.

Patrones de temperatura del océano

Actualmente, las temperaturas de la superficie del mar son mucho más cálidas de lo normal en el Atlántico occidental y central, así como en el Atlántico subtropical oriental. En contraste, en el Atlántico tropical oriental están cercanas o ligeramente por debajo del promedio (Fig. 1). El aumento de la temperatura en el Atlántico subtropical oriental y en el Caribe suele correlacionarse con lo que se observa en abril antes de temporadas de huracanes activas en el Atlántico.

Como es su práctica habitual, el equipo de CSU incluyó la siguiente advertencia estándar:

“Se recuerda a los residentes de las zonas costeras que solo se necesita un huracán tocando tierra para que la temporada sea activa para ellos. Se deben tomar precauciones y estar preparados para cada temporada, sin importar el nivel de actividad pronosticado.”

Años análogos

Se seleccionaron cinco años con condiciones atmosféricas y oceánicas similares en los meses previos (enero, febrero y marzo) como “años análogos” a la temporada de huracanes de 2025. Estos años ocurrieron en el segundo año posterior a un evento de El Niño y presentaron condiciones de La Niña en enero-febrero del año correspondiente. Además, tuvieron temperaturas de la superficie del mar por encima del promedio en el Atlántico tropical y subtropical.

Los años análogos fueron:

1996 (13 tormentas con nombre, 9 huracanes y 6 huracanes de gran intensidad)

(13 tormentas con nombre, 9 huracanes y 6 huracanes de gran intensidad) 1999 (12 tormentas con nombre, 8 huracanes y 5 huracanes de gran intensidad)

(12 tormentas con nombre, 8 huracanes y 5 huracanes de gran intensidad) 2006 (10 tormentas con nombre, 5 huracanes y 2 huracanes de gran intensidad)

(10 tormentas con nombre, 5 huracanes y 2 huracanes de gran intensidad) 2008 (16 tormentas con nombre, 8 huracanes y 5 huracanes de gran intensidad)

(16 tormentas con nombre, 8 huracanes y 5 huracanes de gran intensidad) 2011 (19 tormentas con nombre, 7 huracanes y 4 huracanes de gran intensidad)

(19 tormentas con nombre, 7 huracanes y 4 huracanes de gran intensidad) 2017 (17 tormentas con nombre, 10 huracanes y 6 huracanes de gran intensidad)

El promedio de actividad para estos años fue de 14.5 tormentas con nombre, 7.8 huracanes, 4.7 huracanes de gran intensidad y un ACE de 154, niveles de actividad superiores al promedio. Entre estos años análogos, 2017 fue particularmente notable, con tres huracanes de categoría 4 tocando tierra en EE. UU.: Harvey, Irma y María. Sin embargo, 2006 fue una temporada tranquila, sin huracanes tocando tierra en ninguna parte del Atlántico.

Una advertencia: Los pronósticos de abril para la temporada de huracanes tienen poca o ninguna precisión

En promedio, los pronósticos de abril sobre la actividad de la temporada de huracanes han mostrado poca o ninguna precisión, e incluso precisión negativa, cuando se evalúan utilizando la métrica Mean Square Skill Score. Esto no significa que un pronóstico específico de abril sea incorrecto, sino que, en general, un pronóstico basado únicamente en la climatología histórica podría ser igual o más preciso.

Los pronósticos de abril deben enfrentar la llamada barrera de previsibilidad de primavera. Durante este mes, el fenómeno de El Niño/La Niña suele experimentar cambios rápidos de un estado a otro, lo que dificulta predecir si habrá condiciones de El Niño, La Niña o neutrales en la próxima temporada de huracanes.

En abril de 2024, CSU predijo una temporada extremadamente activa: 23 tormentas con nombre, 11 huracanes, cinco huracanes de gran intensidad y un ACE de 210. El pronóstico fue bastante acertado, ya que la actividad real fue de 18 tormentas con nombre, 11 huracanes, cinco huracanes de gran intensidad y un ACE de 162. Sin embargo, sus pronósticos de abril en 2023 y 2022 no fueron tan precisos.

El próximo pronóstico de CSU, que se publicará el 11 de junio, merece especial atención, ya que los pronósticos realizados a finales de mayo y principios de junio han mostrado una precisión considerable a lo largo de los años.

Otros pronósticos en preparación:

NOAA publicará su primer pronóstico estacional de huracanes para 2025 a finales de mayo.

La firma privada británica Tropical Storm Risk, Inc. emitirá su próximo pronóstico para la temporada de huracanes en el Atlántico 2025 el 7 de abril. Su primer pronóstico, publicado el 10 de diciembre, anticipó 15 tormentas con nombre, siete huracanes, tres huracanes de gran intensidad y un índice ACE de 129. Indicaron que la precisión de un pronóstico realizado con tanta anticipación era de solo 0-4%.

Bob Henson contribuyó a este artículo.