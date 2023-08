Warner Bros ! Voici des options pour télécharger ou regarder Barbie en streaming le film complet en ligne gratuitement sur 123movies & Reddit, y compris où regarder le très attendu film Barbie en direct de Margot Robbie à la maison. Barbie (2023) est-il disponible en streaming ? Regarde Barbie sur Netflix, HBO Max, Disney Plus ou Peacock, ou Amazon Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Italie, au Japon et en Australie. Sortie de Barbie aux États-Unis ? Oui, nous avons trouvé une option/un service de streaming authentique.

Barbie sera dans les salles à partir du 21 juillet. Si vous vous demandez comment et où vous pouvez le regarder ce week-end, jetez un œil aux informations ci-dessous. Voir notre critique de Barbie pour plus d’informations sur le film.

Peu de films de mémoire récente ont suscité autant de fanfare et d’excitation que Barbie. Réalisé par Greta Gerwig (Little Women, Lady Bird), le film met en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling dans le rôle des populaires jouets Mattel Barbie et Ken, respectivement. Avec de nombreux autres réalisateurs et stars, le film pourrait être relégué à un film nostalgique pour enfants afin de donner aux parents un répit pour trouver des moyens de divertir leurs enfants. Mais avec Gerwig à la barre, ainsi que le casting étoilé, les cinéphiles, petits et grands, ont été ravis par la perspective d’un film amusant avec une touche astucieuse.

Et les recettes du box-office ont correspondu ! Barbie devrait franchir le seuil du milliard de dollars au box-office ce week-end. Cela aide également que Barbie ait été dotée d’un budget marketing apparemment infini. La promo du film comprend plusieurs collaborations de marques (Xbox, OPI, etc.), une bande originale composée par Mark Ronson et diverses interviews de la distribution charismatique du film (écourtées par la grève SAG-AFTRA en cours).

Et puis il y a Oppenheimer. L’antithèse tonale de Barbie, Oppenheimer est sorti le même jour et est devenu une sortie jumelée – “Barbenheimer” – pour le public à la recherche d’un mélange de contenu léger avec un biopic sérieux sur l’étude des personnages. AMC Theatres a rapporté des ventes importantes de la sortie conjointe, avec des milliers de personnes achetant des billets pour les deux films. C’est excitant de voir que le public s’intéresse toujours au cinéma de haute qualité, malgré la pandémie et la fatigue croissante de la réalisation de films à succès plus populistes.

Maintenant que Barbie et Oppenheimer sont sortis depuis quelques semaines, il peut être un peu plus facile d’obtenir une place dans les théâtres pour vous-même. Mais vous voudrez peut-être encore ignorer tout l’événement de double fonctionnalité et attendre que Barbie soit disponible pour regarder à la maison. Quand est-ce que ça peut être ? Voici ce que nous savons.

Le film, réalisé par Greta Gerwig, a rapporté 155 millions de dollars lors de son premier week-end au box-office, marquant le plus grand week-end d’ouverture de l’histoire pour un film réalisé par une femme.

Et tandis que les amateurs de théâtre ont fait la fête en se rendant dans les cinémas vêtus de rose et d’étincelles, imitant le style caractéristique de la poupée, certaines personnes jazzent pour regarder “Barbie” de chez elles.

Voici ce qu’il faut savoir.

Sortie numérique du film ‘Barbie’

Quand pouvez-vous regarder “Barbie” à la maison ? Voici comment diffuser le film à succès en ligne. Barbie domine le box-office, mais quand arrivera-t-il sur les plateformes numériques ? Voici comment regarder le film depuis chez vous. La vague rose a été plus forte que prévu alors que Barbie a récolté 155 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture en Amérique du Nord.

Le film réalisé par Greta Gerwig, avec Margo Robbie et Ryan Gosling, suit la poupée bien-aimée dans un voyage vers le monde réel. Barbie a obtenu la plus grande ouverture de l’année, dépassant le film Super Mario Bros. et entrant dans l’histoire en tant que plus grande ouverture au box-office pour une réalisatrice. Quand le film Barbie débarquera-t-il sur les plateformes de streaming ? Basé sur d’autres superproductions de Warner Bros. comme Top Gun: Maverick, le public devra peut-être attendre quelques mois avant que Barbie ne fasse ses débuts numériques.

Bien que Warner Bros. n’ait pas encore annoncé de date de sortie numérique pour Barbie, vous pouvez précommander le film dès maintenant, afin de pouvoir le regarder en ligne dès sa sortie. Barbie est disponible en précommande sur Prime Video (24,99 $), iTunes et d’autres plateformes de streaming. La manie de Barbie a même contribué à pousser Oppenheimer de Christopher Nolan à un énorme début de 80 millions de dollars, en partie parce que les cinéphiles ont opté pour le double long métrage #Barbenheimer.

Quand est-ce que Barbie 2023 sort ?

Selon l’annonce de Warner Bros. à CinemaCon aux côtés d’un aperçu du personnage de Robbie, le film d’action en direct débarquera dans les salles le 21 juillet 2023.

À sa date de sortie en juillet, Barbie sera en compétition avec un autre film à la mode avec un casting massif avec Oppenheimer de Christopher Nolan. Un événement national intitulé “Barbie Blowout Party” permettra à certains membres du public de voir la comédie quelques jours plus tôt, le 19 juillet 2023.

Quand Barbie sera-t-elle sur les plateformes de streaming ?

Barbie sera également disponible à la location ou à l’achat sur des plateformes de vidéo à la demande, comme Prime Video et Apple TV+. En fait, il est disponible en précommande maintenant, mais on ne sait pas quand il sera disponible.

Étant donné que Barbie est un film de Warner Bros., lorsque Barbie sera diffusé en continu, il sera disponible sur Max (anciennement HBO Max). Certains films de Warner Bros. ont frappé Max dans les 45 jours suivant leur sortie en salles, mais nous avons le sentiment que Barbie aura une durée de diffusion plus longue, retardant ainsi sa disponibilité en streaming. Shazam ! Fury of the Gods, un autre film de Warner Bros., était sur Max 67 jours après ses débuts en salles. Nous pouvons nous attendre à voir Barbie sur Max cet automne, mais on ne sait pas encore quand. Cependant, nous mettrons à jour cela dès que nous en saurons plus!

Barbie sera-t-elle dans les salles de cinéma ?

Oui, Barbie sortira dans un premier temps exclusivement dans les salles de cinéma. Les billets pour le film très attendu ont été mis en vente le 21 juin 2023 et une vidéo promotionnelle a été publiée pour coïncider avec l’annonce.

Barbie sera disponible dans la plupart des cinémas à partir du 21 juillet. Pour savoir quand et où vous pouvez regarder le film près de chez vous, consultez les horaires des séances locales sur les principaux sites de cinéma ci-dessous :

Comment diffuser Barbie gratuitement

Actuellement, il n’y a aucun moyen de diffuser Barbie du tout car c’est dans les salles de cinéma. Il sera ensuite diffusé en VOD pour la location ou l’achat, puis enfin cet automne, il ira sur Max pour que les abonnés le regardent gratuitement.

Où regarder Barbie en ligne ?

Il n’y a actuellement aucune plate-forme qui a les droits de regarder Barbie en ligne. La MAPPA a décidé de diffuser le film uniquement dans les salles car il a rencontré un énorme succès. Le studio, en revanche, ne souhaite pas détourner de revenus. Diffuser le film ne ferait que réduire les bénéfices, pas les augmenter.

Par conséquent, aucun service de streaming n’est autorisé à proposer Barbie gratuitement. Le film serait cependant très certainement acquis par des services comme Funimation, Netflix et Crunchyroll. Enfin, lequel de ces points de vente distribuera probablement le film dans le monde entier ?

À partir de maintenant, la seule façon de regarder Barbie est de se rendre au cinéma lors de sa première le 16 juin 2023. Vous pouvez trouver une émission locale sur Fandango.

Sinon, vous n’aurez qu’à attendre qu’il soit disponible à la location ou à l’achat sur des plateformes numériques comme Amazon, Vudu, YouTube ou Apple, ou qu’il soit disponible en streaming sur MAX.

Quand est-ce que Barbie arrive sur un service de streaming ?

La réponse courte est « cet automne ».

Deadline a rapporté que le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a fourni ce détail lors de l’appel sur les résultats du deuxième trimestre de la société, en disant: «Nous croyons vraiment en la fenêtre cinématographique – laissez-la se dérouler… allez dans PVOD, passez-la à travers les fenêtres qui ont fonctionné pour toujours [ dans l’entreprise] … Quand ça va sur Max, ça aura un bon impact à l’automne.

WBD avait précédemment annoncé que Barbie viendrait à Max, mais il n’a pas fixé de date. Cette fois, cependant, ne regardons pas Evil Dead Rise, mais le presque aussi réussi The Batman – qui a rapporté 128,5 millions de dollars sur le marché intérieur lors de son week-end d’ouverture.

Le Batman a mis 46 jours pour atteindre Digital et HBO Max (oui, c’était avant Max). Si Barbie emboîtait le pas, alors Max et le numérique à la demande sentiraient le Kenergy début septembre. Ce n’est que ma première estimation pour Max, car Barbie a fait 21% de plus lors de son week-end d’ouverture, et se sent comme un phénomène plus important ?

Mais je ne suis pas sûr de cette fenêtre, The Batman est sorti en salles en 2022, quand il y a eu une plus grande ruée vers le streaming.

Barbie sera-t-elle sur HBO Max ?

Comme nous le savons tous, HBO Max n’est pas étranger à l’acquisition de tout nouveaux films peu de temps après leur sortie en salles. The Batman de Dune et Robert Pattinson ne sont que quelques-uns de ces titres que la plateforme de streaming a réussi à ajouter à sa gamme. Pour cette raison, il est prudent de supposer que Barbie sera également un film que HBO Max sécurise rapidement une fois qu’il aura officiellement quitté les salles.

De plus, avec d’autres films de Warner Brothers Pictures comme Tenet et Aquaman sur le site, il est prévu que la société de production poursuive ce partenariat avec HBO Max. En ce qui concerne les autres plateformes de streaming, nous ne laisserions certainement pas passer ce film étoilé pour faire ses débuts sur les sites également.

Netflix et Hulu sont toujours des options probables, tout comme Amazon Prime Video et YouTube Movies. Apple TV + est également une option probable, mais vous devrez certainement prendre nos prédictions avec un grain de sel car il est également tout aussi probable que Barbie ne diffuse sur aucun de ces sites. (Qui sait ? Peut-être que Warner Bros. lancera son propre site de streaming d’ici 2023 !)

Comment regarder Barbie gratuitement sur Max

Max n’offre pas de streaming gratuit pour le moment, mais si vous voulez regarder Barbie en ligne gratuitement, il existe quelques options groupées qui incluent le service de streaming, y compris un essai gratuit de 7 jours de Max pour les membres Prime.

Vous voulez commencer à diffuser le film Barbie sur Max ? Le service de streaming propose deux plans différents : Max With Ads (9,99 $ par mois) et Max Ads-free (14,99 $ par mois).

Les deux plans vous offrent un accès instantané pour regarder Barbie chaque fois qu’il atteint le streamer, et la possibilité de regarder les autres séries Max Originals de Max à la demande autant de fois que vous le souhaitez.

Une autre façon d’obtenir Max gratuitement : Cricket Wireless propose une promotion qui vous permet d’obtenir Max (avec publicités) sans frais supplémentaires avec son forfait illimité à 60 $. Ce plan vous permettra de regarder Barbie gratuitement en ligne lorsqu’il tombera sur Max.

Barbie pourra-t-elle être visionnée en streaming sur Netflix ?

Non, Barbie ne viendra pas sur Netflix – du moins avant longtemps.

Comme il s’agit d’un film Warner Bros., il restera sur Max jusqu’à ce qu’il soit autorisé à une autre plate-forme de streaming telle que Netflix, Prime Video ou un autre service. Bien que techniquement rien n’ait été dit sur Barbie en streaming sur Netflix, il est très peu probable que le film y soit diffusé dans un avenir immédiat puisqu’il ira à Max.

Barbie sera-t-elle disponible sur Amazon Prime Video ?

Le film Barbie pourrait éventuellement être disponible sur Prime Video, bien qu’il s’agisse probablement d’une version numérique payante plutôt que d’être inclus avec un abonnement Amazon Prime.

Cela signifie qu’au lieu de regarder le film dans le cadre d’un abonnement existant, vous devrez peut-être payer pour louer le film numériquement sur Amazon. Cependant, ni Warner Bros. ni Amazon n’ont discuté si ce sera le cas ou non.

Barbie sera-t-elle sur Disney Plus ?

Non, Barbie ne sera pas sur Disney+ car ce n’est pas un film d’Universal Pictures. L’année dernière, la société a sorti ses films dans les salles et sur le streamer le même jour. Cependant, ils autorisent désormais une fenêtre de 45 jours entre la sortie en salles et la sortie en streaming.

Barbie sera-t-elle sur Hulu ?

Rien n’a été dit officiellement, mais il est très peu probable que Barbie soit diffusée sur Hulu dans un avenir immédiat puisqu’elle ira à Max.

Barbie sera-t-elle disponible à la location ou à l’achat ?

Oui. Barbie sera diffusée en VOD environ 45 jours après sa sortie en salles, ce qui signifie qu’elle devrait probablement être disponible à la location autour de la fête du Travail. Ensuite, après une période où il est disponible à la location et à l’achat, il passera en streaming.

Comment regarder Barbie en ligne gratuitement ?

Les plus visionnés, les plus préférés, les mieux notés, les meilleurs films IMDb en ligne. Ici, nous pouvons télécharger et regarder des films 123movies hors ligne. Le site 123Movies est la meilleure alternative à Barbie (2023) gratuite en ligne. Nous recommanderons 123Movies comme la meilleure alternative à Solarmovie.

Il existe plusieurs façons de regarder Barbie en ligne aux États-Unis. Vous pouvez utiliser un service de streaming tel que Netflix, Hulu ou Amazon Prime Video. Vous pouvez également louer ou acheter le film sur iTunes ou Google Play. Vous pouvez également le regarder à la demande ou sur une application de streaming disponible sur votre téléviseur ou votre appareil de streaming si vous avez le câble.

Acteurs du film Barbie :

Barbie a été écrit par Greta Gerwig et Noah Baumbach. Il a été réalisé par Greta Gerwig et met en vedette les acteurs suivants :

Margot Robbie comme Barbie

Ryan Gosling comme Ken

America Ferrera dans le rôle de Gloria

Michael Cera comme Allan

Kingsley Ben-Adir comme Ken

Kate McKinnon comme Barbie

John Cena comme Ken

Issa Rae comme Barbie

Will Ferrell en tant que PDG de Mattel

De quoi parle Barbie ?

Barbie est une adaptation cinématographique de la célèbre gamme de poupées de mode de Mattel. Voici le synopsis officiel de l’intrigue de Warner Bros. : Barbie et Ken s’amusent comme des fous dans le monde coloré et apparemment parfait de Barbie Land. Cependant, lorsqu’ils ont la chance d’aller dans le monde réel, ils découvrent rapidement les joies et les dangers de la vie parmi les humains.

Et donc vous connaissez probablement déjà l’intrigue de base : Barbie (Margot Robbie), la plus populaire de toutes les Barbies de Barbieland, commence à vivre une crise existentielle. Elle doit voyager dans le monde humain afin de se comprendre et de découvrir son véritable but.