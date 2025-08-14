La Tormenta Tropical Erin se intensificaba de manera constante en el Atlántico tropical central el jueves, siguiendo lo que podría ser una trayectoria clásica a través del Atlántico noroccidental durante la próxima semana. Aunque existe la posibilidad de que Erin evite impactar zonas terrestres, muchas áreas costeras se verán afectadas durante días por oleaje, fuerte resaca y corrientes de retorno, y Erin podría pasar lo suficientemente cerca de Bermudas como para justificar una estrecha vigilancia.

A las 11 a.m. EDT del jueves 14 de agosto, Erin se encontraba a unas 900 millas al este del norte de las islas de Sotavento, desplazándose hacia el oeste a 17 mph. Sus vientos máximos sostenidos eran de 60 mph, frente a los 50 mph registrados a primera hora de la mañana del jueves y los 45 mph del miércoles por la noche. Se espera que los primeros vuelos de cazadores de huracanes hacia Erin salgan la noche del jueves.

Hasta el jueves, Erin no era un sistema grande —sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían solo a 60 millas—, pero es muy probable que la circulación de Erin se expanda en los próximos días a medida que continúe intensificándose y, especialmente, cuando comience a ganar latitud, curvándose hacia el norte a principios de la próxima semana.

Pronóstico de intensidad para Erin

Un núcleo sólido de lluvias y tormentas eléctricas (convección) se concentraba cerca del centro de Erin el jueves, con una extensa actividad convectiva también apareciendo al norte. La salida de aire en niveles altos se estaba estableciendo gradualmente, otra señal de un ciclón tropical vigoroso. El Centro Nacional de Huracanes pronosticó que Erin se convertirá en huracán el viernes y seguirá intensificándose durante el fin de semana, como lo reflejan la mayoría de los modelos, incluidos los corridas de la mañana del jueves de los modelos de alta resolución HWRF, HMON, HAFS-A y HAFS-B.

Varios factores se alinean para mantener el fortalecimiento de Erin. La cizalladura del viento en niveles altos, de moderada, podría volverse fuerte durante el fin de semana, pero se prevé que disminuya a valores ligeros o moderados de 5 a 15 mph a inicios de la próxima semana. Erin se moverá dentro de una masa de aire cada vez más húmeda, con humedades relativas a nivel medio que se espera aumenten de alrededor del 55 % el jueves a cerca del 65 % para el lunes. Además, las temperaturas de la superficie del mar bajo la trayectoria de Erin pasarán de unos 28 °C (82 °F) el jueves a entre 29 y 30 °C (84-86 °F) a partir del domingo, lo que está entre 1 y 2 °C (2-4 °F) por encima del promedio de mediados de agosto. Según la versión oceánica del Climate Shift Index, de la organización sin fines de lucro Climate Central (ver Fig. 1), esas temperaturas superficiales del agua son hasta 100 veces más probables debido al cambio climático causado por el ser humano.

Figura 1. Mapa del Climate Shift Index – Océano, emitido el 13 de agosto de 2025 por Climate Central. La estrella indica la ubicación pronosticada de Erin a las 11 a.m. del martes 19 de agosto, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de las 11 a.m. del jueves 14 de agosto. Para ese momento, se preveía que Erin tendría vientos máximos sostenidos de 125 mph. (Crédito de la imagen: Climate Central).

Con todos estos factores presentes, existe la posibilidad (aunque no muy alta) de que Erin atraviese al menos un periodo de intensificación rápida, definida como un aumento de al menos 30 nudos (35 mph) en los vientos máximos sostenidos en un lapso de 24 horas. Los datos del modelo estadístico SHIPS, publicados la tarde del jueves, mostraron una probabilidad del 27 % de que Erin ganara 55 nudos de intensidad en las 48 horas que finalizarían la tarde del domingo; esas probabilidades son 4,7 veces más altas que el promedio climatológico. En su pronóstico de la mañana del jueves, el Centro Nacional de Huracanes situaba a Erin cruzando el umbral de huracán mayor, alcanzando la categoría 3 (vientos máximos sostenidos de 115 mph) para el domingo 17 de agosto, con Erin acercándose a la categoría 4 para el martes.

Pronóstico de trayectoria para Erin

Actualmente, Erin está siendo arrastrada hacia el oeste por una fuerte dorsal subtropical de alta presión que se extiende a través del Atlántico subtropical. Se pronostica que el extremo occidental de esa dorsal se debilite gradualmente en los próximos días, lo que debería permitir que Erin vaya inclinando su trayectoria cada vez más hacia el norte con el tiempo. Este giro gradual hacia la derecha probablemente permitirá que Erin pase justo al norte del extremo septentrional de las islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, colocando así a esas islas en el lado izquierdo de la tormenta, que es el más débil. Esta trayectoria reduce las probabilidades de vientos muy dañinos: el pronóstico de la mañana del jueves incluía una probabilidad del 20 al 30 % de que los vientos sostenidos alcanzaran o superaran fuerza de temporal (39 mph) sobre estas islas mientras Erin pase este fin de semana.

Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Puerto Rico, advierte sobre un alto riesgo de corrientes de retorno en las playas con orientación norte y este. Se pronostica que el oleaje alcance entre 8 y 12 pies en las aguas expuestas del Atlántico desde la noche del sábado hasta el lunes.

Figura 2. Miembros del conjunto de trayectorias del modelo GEFS 6Z, emitido temprano el jueves 14 de agosto de 2025. La trayectoria del modelo de pronóstico operacional está en negro; los colores a lo largo de cada trayectoria del conjunto corresponden a la presión central, mostrada en la leyenda de la derecha en milibares. (Crédito de la imagen: Tomer Burg/Real Time Tropical Cyclone

Figura 3. Miembros del conjunto de trayectorias de las corridas 0Z del modelo tropical experimental de Google (azul) y del modelo europeo (naranja), ambos emitidos la noche del miércoles 13 de agosto de 2025. Las trayectorias del modelo operacional están en negrita. (Crédito de la imagen: Google Weather Lab)

Como se muestra arriba en las Figuras 2 y 3, los modelos de conjunto coinciden casi por completo en que la trayectoria de Erin seguirá un camino muy preciso que podría minimizar el impacto sobre zonas terrestres. A inicios de la próxima semana, una zona de baja presión en niveles altos descenderá hacia el Canadá marítimo, lo que debería debilitar aún más la dorsal en niveles altos que mantiene a Erin en el sur.

Solo unos pocos miembros del conjunto desvían a Erin lo suficientemente al oeste como para que exista alguna posibilidad de impacto en las Bahamas o en la costa sureste de Estados Unidos. Estas trayectorias rezagadas son muy poco probables, pero deberían servir como suficiente motivación para mantener la vigilancia sobre Erin en los próximos días. Si alguna de esas trayectorias atípicas hacia la izquierda llegara a convertirse en una posibilidad real, lo más probable es que la mayoría de los miembros del conjunto cambiaran drásticamente hacia el oeste en el transcurso de uno o dos días.

La amenaza más segura de Erin: oleaje alto generalizado y corrientes de retorno peligrosas

Independientemente de cualquier sorpresa indeseada en la trayectoria de Erin, hay una alta confianza en otro aspecto poco bienvenido de esta tormenta. El oleaje lejano, el mar de fondo alto, la erosión costera y las corrientes de retorno potencialmente mortales afectarán las costas con orientación norte y este de las islas de Sotavento y las Antillas Mayores este fin de semana. Estos peligros irán aumentando en las Bahamas y a lo largo de la costa este de Estados Unidos a inicios de la próxima semana, y eventualmente se extenderán a las costas de Canadá.

Un sistema tropical de rápida evolución podría afectar brevemente al noreste de México y al sur de Texas

Al mediodía del jueves, la convección se expandía en el oeste del golfo de México y la bahía de Campeche, asociada con una perturbación en movimiento hacia el noroeste designada como Invest 98L. Esta débil baja presión podría organizarse lo suficiente como para convertirse en depresión tropical (o incluso en una tormenta tropical débil) antes de tocar tierra en el noreste de México o el extremo sur de Texas para la noche del viernes. Podrían registrarse lluvias localizadas de varios centímetros cerca de la costa. Una misión de reconocimiento de la Fuerza Aérea en curso la tarde del jueves no había encontrado evidencia de circulación en niveles bajos al momento de redactar esta nota. En su pronóstico tropical de las 2 p.m. del jueves, el Centro Nacional de Huracanes le otorgó a este sistema un 40 % de probabilidad de desarrollo antes de llegar a tierra. El siguiente nombre en la lista del Atlántico es Fernand.

Figura 4. Invest 98L en el oeste del Golfo a las 1800Z (2 p.m. EDT) del jueves 18 de agosto de 2025. (Crédito de la imagen: RAMMB/CIRA/CSU)

Esta situación guarda cierta similitud con la de la tormenta tropical Barry, que se convirtió en depresión tropical la tarde del sábado 28 de junio, a solo unos 130 millas de la costa de Veracruz, México. Barry se fortaleció hasta tormenta tropical a la mañana siguiente y tocó tierra solo unas horas después cerca de Tampico, con vientos máximos sostenidos de 45 mph. Los remanentes de Barry persistieron durante días desde el noreste de México hasta el sur de Texas, alimentando las catastróficas inundaciones repentinas en la región montañosa de Hill Country el 5 de julio. En contraste, se prevé que el sistema actual continúe avanzando con firmeza hacia el norte después de tocar tierra; para el domingo o lunes, sus remanentes podrían reforzar brevemente las lluvias y tormentas eléctricas sobre las Llanuras Centrales.

Jeff Masters contribuyó a esta nota.