Tens of thousands of Palestinians gathered at Al-Aqsa Mosque early Friday to mark Eid al-Adha, despite heavy Israeli security presence at the compound’s gates and across occupied East Jerusalem.

عشرات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/5MWQAoPD4Y — ساحات – عاجل (@Sa7atPlBreaking) June 6, 2025