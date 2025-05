Durante su primer gobierno, los principales funcionarios de salud del presidente Donald Trump autorizaron a Carolina del Norte a utilizar dinero de Medicaid para servicios sociales que tradicionalmente no estaban cubiertos por el seguro médico. Fue un experimento pionero en el país para canalizar fondos de atención médica hacia vivienda, nutrición y otros servicios sociales.

Algunos beneficiarios de Medicaid pudieron acceder a beneficios, como dinero para pagar el depósito y el primer mes de un alquiler, transporte a citas médicas, rampas para sillas de ruedas e incluso recetas para frutas y verduras frescas.

Estas iniciativas experimentales, que buscan mejorar la salud de los estadounidenses vulnerables y, al mismo tiempo, ahorrar a los contribuyentes en costosos procedimientos médicos y atención de emergencias, están en auge a nivel nacional. Sin hogar ni alimentos saludables, las personas corren el riesgo de enfermarse más, quedarse sin hogar y experimentar aún más dificultades para controlar afecciones crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas.

El ex presidente Joe Biden animó a los estados a apostar a gran escala por nuevos beneficios, y la disponibilidad de servicios sociales se disparó en los estados tanto republicanos como demócratas.

Desde el lanzamiento de Carolina del Norte, al menos otros 24 estados han seguido el ejemplo ampliando las prestaciones de servicios sociales cubiertos por Medicaid, el programa de atención médica para estadounidenses de bajos ingresos y con discapacidad. Este cambio nacional está transformando un sistema centrado en la atención médica en uno que prioriza la prevención. Y aunque Trump fue fundamental para la expansión, ahora está revirtiendo el rumbo, independientemente de si la evidencia demuestra que funciona.

En el segundo mandato de Trump, su administración está desorganizando a los estados participantes, desde California hasta Arkansas, argumentando que el seguro medico del gobierno no debería estar financiando servicios sociales. Funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que otorgan a los estados permiso para experimentar, han rescindido su amplia directiva anterior, argumentando que la administración Biden fue demasiado lejos.

“Esta administración cree que la guía sobre necesidades sociales relacionadas con la salud distrajo al programa Medicaid de su misión principal: brindar excelentes resultados de salud a los estadounidenses vulnerables”, declaró Catherine Howden, vocera de los CMS, en un comunicado.

“Esta decisión evita el drenaje de recursos de Medicaid para servicios potencialmente duplicados que ya ofrecen otros programas federales consolidados, incluyendo aquellos que históricamente se han centrado en la inseguridad alimentaria y la vivienda asequible”, agregó Howden, refiriéndose a los cupones de alimentos y los vales para viviendas de bajos ingresos proporcionados a través de otras agencias gubernamentales.

Sin embargo, Trump también ha propuesto recortar la financiación de los programas de vivienda y alimentación para personas de bajos ingresos administrados por agencias como los departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano y Agricultura, además de las propuestas republicanas de recortes más amplios a Medicaid.

La retirada ha generado caos y confusión en los estados que han ampliado sus programas de Medicaid, y tanto los líderes liberales como los conservadores temen que el cambio trastoque las inversiones multimillonarias ya en marcha.

Problemas sociales como la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria pueden causar, o agravar, problemas de salud física y conductual, lo que resulta en un gasto astronómico en atención médica.

Por ejemplos, la atención médica brindada en hospitales y clínicas solo representa aproximadamente el 15% de la salud general de una persona, mientras que un asombroso 85% está influenciado por factores sociales como el acceso a alimentos saludables y un lugar para dormir, afirmó Anthony Iton, experto en políticas sobre determinantes sociales de salud.

Los expertos en salud advierten que este retiro de la inversión tendrá un precio.

“Simplemente conducirá a más muertes, más sufrimiento y mayores costos de atención médica”, declaró Margot Kushel, médica de atención primaria en San Francisco e investigadora líder sobre personas sin hogar y atención médica.

En un meno del 4 de marzo, la administración Trump anunció que rescindía las directrices de la era Biden que expandían dramáticamente los beneficios experimentales conocidos como necesidades sociales relacionadas con la salud. Se requieren exenciones federales para que los estados utilicen los fondos de Medicaid para la mayoría de los servicios sociales no tradicionales fuera de hospitales y clínicas

En abril, la administración indicó a los estados que estos servicios, que también pueden incluir internet de alta velocidad y unidades de almacenamiento de datos, no deberían formar parte de Medicaid.

Las futuras solicitudes de exención que permitan a Medicaid prestar servicios sociales —una filosofía liberal— se considerarán caso por caso, dijo la administración. Más bien, esto ha señalado un cambio conservador hacia la exigencia de que la mayoría de los beneficiarios de Medicaid demuestren que trabajan o buscan empleo, lo que pone a aproximadamente 36 millones de estadounidenses en riesgo de perder su cobertura médica.

“Lo que argumentan es que Medicaid se ha expandido mucho más allá de la atención médica básica y que debe recortarse para brindar solo cobertura básica a quienes más la necesitan”, declaró Mark Peterson, experto en políticas sanitarias en UCLA. “Están argumentando, algo que no comparten ampliamente los especialistas en el campo de la salud, que no es responsabilidad de los contribuyentes ni de Medicaid pagar todo esto fuera del sistema de salud tradicional”.

Aunque los estados no han recibido directrices formales para poner fin a sus experimentos sociales, Peterson y otros investigadores de políticas sanitarias esperan que la administración no renueve las exenciones, que suelen aplicarse cada cinco años. Peor aún, los expertos legales afirman que los programas en curso podrían detenerse prematuramente.

La evidencia que respalda las inversiones sociales de Medicaid es aún incipiente. Por ejemplo, una expansión en Massachusetts que proporcionó beneficios alimentarios redujo las visitas a emrgencias y las hospitalizaciones. Pero a menudo, los resultados son dispares

California es la que más está invirtiendo, con una inversión de $12.000 millones a lo largo de cinco años para ofrecer una serie de nuevos servicios, desde la gestión intensiva de casos para ayudar a personas con problemas graves de salud mental hasta la asistencia para vivienda y alimentación a través de dos exenciones federales.

Los beneficios más populares que ofrecen las aseguradoras de salud son aquellos que ayudan a las personas con Medicaid que no tienen hogar, alojándolas en apartamentos o asegurando camas en centros de recuperación, cubriendo hasta $5.000 en depósitos, y previniendo el desalojo. Con resultados mixtos.

Desde su lanzamiento en 2022, el programa CalAIM ha atendido solo a una pequeña fracción de los casi 15 millones de beneficiarios de Medicaid del estado, con aproximadamente 577.000 derivaciones para recibir beneficios.

Sin embargo, ha mejorado e incluso salvado la vida de algunos de los afortunados que recibieron ayuda, como Eric Jones, un residente de Los Ángeles de 65 años.

En esta foto de 2022, Frances De Los Santos, de Victorville, California, abre una comida personalizada entregada en su casa como parte de una iniciativa estatal de Medicaid para mejorar la salud de los pacientes más graves del programa. La administración Trump argumenta ahora que los servicios sociales, como la vivienda y la nutrición, no deberían ser cubiertos por el seguro médico público. (Heidi de Marco/KFF Health News)

“Cuando me dio diabetes, no sabía qué hacer y me costaba mucho ir a mis citas médicas”, dijo Jones, quien perdió su vivienda este año tras la muerte de su madre, pero recibía servicios a través de su aseguradora de Medi-Cal, L.A. Care. “Mi gestor de casos me llevaba a mis citas y también me ayudó a encontrar un apartamento”.

California está considerando la posibilidad de que algunos de sus servicios sociales sean permanentes después de que expiren las exenciones de CalAIM a finales de 2026.

La administración del gobernador Gavin Newsom está agregando más servicios de vivienda, incluyendo hasta seis meses de alquiler gratuito en virtud de una tercera exención aprobada por la administración Biden. Los funcionarios de Medi-Cal afirmaron que las primeras pruebas muestran que CalAIM ha mejorado la coordinación de la atención y ha reducido las visitas al hospital y a emergencias.

“Estamos totalmente comprometidos”, dijo Susan Philip, subdirectora del Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que administra el programa. “Hemos invertido muchísimo”.

Las aseguradoras de salud, que ofrecen cobertura de Medicaid y reciben fondos mayores para cubrir estos beneficios adicionales, expresan su preocupación por la posibilidad de que la administración Trump cancele o reduzca los programas.

“Si seguimos haciendo las cosas como siempre, solo generaremos los mismos resultados: más personas enfermando y costos de atención médica que siguen aumentando”, declaró Charles Bacchi, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Planes de Salud de California, que representa a las aseguradoras.

Los líderes de la industria afirman que la expansión ya está cambiando vidas.

“Creemos firmemente que la vivienda es salud, la alimentación es salud, por lo que ver desaparecer estos programas sería devastador”, declaró Kelly Bruno-Nelson, directora ejecutiva de Medi-Cal para CalOptima Health, una aseguradora del condado de Orange.

Oregon también ofrece a los pacientes de Medicaid de bajos ingresos una gama de nuevos servicios, que incluyen comidas saludables a domicilio y asistencia para el pago del alquiler. Los residentes incluso pueden calificar para aires acondicionados, calentadores, filtros de aire, generadores de energía y mini refrigeradores. Los funcionarios estatales de Medicaid afirman que mantienen su compromiso con la provisión de los beneficios, pero les preocupan los recortes federales.

“El cambio climático y la inestabilidad de la vivienda son indicadores importantes de mala salud”, afirmó Josh Balloch, vicepresidente de políticas y comunicaciones de salud de AllCare Health, una aseguradora de Medicaid en Oregón. “Esperamos demostrarle al gobierno federal que esta es una buena inversión”.

Pero incluso mientras la administración Trump reduce las exenciones, conserva la discreción para brindar servicios sociales en Medicaid, solo que a menor escala. Quienes apoyan esta medida afirman que es justo analizar con atención dónde se debe establecer el límite en el gasto público, argumentando que no siempre existe una conexión directa con la salud.

“Estamos observando un aumento en estos aspectos, con el alquiler gratuito, y estamos viendo que algunos estados pagan por internet gratuito y por muebles”, declaró Kody Kinsley, quien anteriormente se desempeñó como el principal funcionario de salud de Carolina del Norte. “Sabemos que hay evidencia para la alimentación y la vivienda, pero con todos estos nuevos beneficios, debemos analizar detenidamente la evidencia y su vínculo con lo que realmente impulsa la salud”.

Las autoridades actuales de Carolina del Norte afirman confiar en que los nuevos servicios sociales que Medicaid ofrece en su estado han resultado en una mejor salud y una reducción del gasto general en atención médica costosa y de alta intensidad. Los beneficiarios de Medicaid pueden incluso usar el programa para comprar productos agrícolas frescos.

Si bien es demasiado pronto para saber si estos experimentos han sido efectivos en otras partes de Estados Unidos, la evidencia preliminar en Carolina del Norte es prometedora: el estado ahorró $1,020 por participante al año en su experimento —que opera principalmente en condados rurales— al reducir las visitas a urgencias y las hospitalizaciones.

Las autoridades sanitarias estatales también destacaron los beneficios económicos de impulsar el negocio hacia las granjas familiares, los contratistas de mejoras para el hogar y las organizaciones comunitarias que brindan vivienda y servicios sociales.

“Acepto con satisfacción el reto de demostrar la eficacia de nuestros programas. Esto contribuye a una vida más saludable y a presupuestos más saludables”, declaró Jay Ludlam, subsecretario del programa Medicaid de Carolina del Norte. “Las granjas familiares que estaban al borde del colapso tras el huracán Helene ahora se benefician de ingresos estables a la vez que sirven a su comunidad”.

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.