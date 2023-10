<img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/30/2022/12/Buffalo-cauliflower-f9f8c46.jpg?quality=90&crop=3px,124px,895px,596px&resize=620,413" srcset="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/30/2022/12/Buffalo-cauliflower-f9f8c46.jpg?quality=90&crop=3px,124px,895px,596px&resize=720,479 720w, https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/30/2022/12/Buffalo-cauliflower-f9f8c46.jpg?quality=90&crop=3px,124px,895px,596px&resize=576,383 576w, https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/30/2022/12/Buffalo-cauliflower-f9f8c46.jpg?quality=90&crop=3px,124px,895px,596px&resize=360,239 360w, https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/30/2022/12/Buffalo-cauliflower-f9f8c46.jpg?quality=90&crop=3px,124px,895px,596px&resize=180,119 180w, " sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" width="620" height="413" class="wp-image-794851 alignnone size-landscape_thumbnail" alt="Air-fryer buffalo cauliflower wings in a large sharing bowl" title="Air-fryer buffalo cauliflower wings" /> <p><em>Try these vegetarian air-fryer recipes, then check out more <a href="https://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/air-fryer-recipes">air-fryer recipes</a> and healthy air-fryer recipes. </em></p>