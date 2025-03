A spokesperson for the Israeli military late on Friday said the Israeli Air Force intercepted a missile launched from Yemen before it entered Israeli airspace.

#عاجل اعترض سلاح الجو صاروخًا أطلق من اليمن قبل ان يخترق الاجواء الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 21, 2025